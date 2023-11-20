ЄК схвалила створення Renault СП з китайською Geely

Єврокомісія (ЄК) оголосила в п'ятницю, що згідно з регламентом ЄС про концентрацію виробництва схвалила створення спільного підприємства французької компанії Renault SAS і китайської Zhejiang Geely Holding Group Co., Ltd. (Geely).

"Комісія дійшла висновку, що угода, про яку було оголошено, не створить проблем щодо конкуренції з огляду на її обмежений вплив на структуру ринку", - йдеться в комюніке ЄК, опублікованому в Брюсселі.

У документі наголошується, що "угоду було розглянуто в рамках спрощеної процедури контролю за злиттями".

Повідомляється, що ця кооперація стосується здебільшого автомобільного сектора, зокрема ринку двигунів внутрішнього згоряння, трансмісій і гібридних агрегатів.

