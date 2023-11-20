Фінансові новини
- |
- 20.11.23
- |
- 16:41
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ЄК схвалила створення Renault СП з китайською Geely
13:46 20.11.2023 |
Єврокомісія (ЄК) оголосила в п'ятницю, що згідно з регламентом ЄС про концентрацію виробництва схвалила створення спільного підприємства французької компанії Renault SAS і китайської Zhejiang Geely Holding Group Co., Ltd. (Geely).
"Комісія дійшла висновку, що угода, про яку було оголошено, не створить проблем щодо конкуренції з огляду на її обмежений вплив на структуру ринку", - йдеться в комюніке ЄК, опублікованому в Брюсселі.
У документі наголошується, що "угоду було розглянуто в рамках спрощеної процедури контролю за злиттями".
Повідомляється, що ця кооперація стосується здебільшого автомобільного сектора, зокрема ринку двигунів внутрішнього згоряння, трансмісій і гібридних агрегатів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Керівництво Держспецзв'язку викрили в розкраданні 62 мільйонів: голову та заступника звільнили
ТОП-НОВИНИ
|До Києва з «повідомленням про підтримку» приїхав глава Пентагону
|У Раду внесли законопроєкт про обіг віртуальних активів: які податки пропонують ввести
|Коломойський шантажує владу: Нікопольський завод феросплавів оголосив про зупинку роботи
|Українським морським коридором скористалося 151 судно - Мінвідновлення
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Глава Пентагону зустрівся з Зеленським
|Франція успішно випробувала стратегічну балістичну ракету
|ЄК схвалила створення Renault СП з китайською Geely
|У чергах на території Польщі в напрямку України перебуває близько 2900 вантажівок - Держприкордонслужба
|Партія Санду показала успіх на місцевих виборах у Молдові
|До Києва з «повідомленням про підтримку» приїхав глава Пентагону
|Японія планує виділити EUR160 млн на економічне відновлення України - Шмигаль
Бізнес
|Єврокомісія відмовляється від реклами на Twitter (X) - ЗМІ
|IBM скасував рекламу в X/Twitter після того, як Маск підтримав допис про «білу гордість»
|«Е-резидент» у смартфоні — Мінцифри оголосило тендер на розробку мобільного застосунку
|Microsoft перейменувала Bing Chat на Copilot, щоб краще конкурувати з ChatGPT
|Apple планує спростити листування між iPhone та Android, - Bloomberg
|OpenAI призупинила реєстрацію на ChatGPT Plus через високий попит
|Microsoft представила власні чипи для штучного інтелекту, які дадуть змогу уникнути залежності від NVIDIA