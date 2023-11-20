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АНАЛІТИКА

Партія Санду показала успіх на місцевих виборах у Молдові

 

Після двох турів місцевих виборів у Молдові представники партії президентки Маї Санду "Дія і солідарність" (PAS) очолять 310 населених пунктів країни із майже 900.

Про це розповів спікер парламенту Ігор Гросу, пише "Європейська правда".

"Завдяки вашій довірі після двох турів голосування перемогли 310 мерів PAS - команда Європи. Наші мери працюватимуть над розвитком сіл і міст, як ми обіцяли, і над тим, щоб Молдова ставала європейською, населений пункт за населеним пунктом. PAS показала, що ми сильна команда на місцевому рівні", - написав Гросу у Facebook.

Він додав, що народ підтримав "Дію і солідарність", обравши 357 районних радників та понад 3 тисячі місцевих радників. Загалом на виборах обирали близько 11 тисяч членів місцевих рад.

Слід зазначити, що кандидати від PAS не здобули перемогу в жодному з 11 муніципіїв країни - міст з особливим статусом, до яких належать, зокрема, Кишинів, Бєльці, Унгени. Однак у PAS - найбільше мандатів мерів у населених пунктах.

Соціалістична партія Молдови посіла друге місце за кількістю обраних мерів із 144 мерами. Незалежні кандидати отримали третю позицію за кількістю мерських мандатів - загалом їх обрано 116.

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Ключові теги: Молдова
 

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