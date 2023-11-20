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АНАЛІТИКА

Японія планує виділити EUR160 млн на економічне відновлення України - Шмигаль

 

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що Японія планує виділити EUR160 млн для підтримки проєктів економічного відновлення України.

"Озвучив наші пріоритети швидкого відновлення: енергетика, житло, критична інфраструктура, гуманітарне розмінування та підтримка бізнесу. Вдячний японській делегації за сьогоднішню місію, яка сприятиме подальшому залученню японських компаній до відбудови", - написав Шмигаль у телеграм-каналі в понеділок за результатами зустрічі з державним міністром закордонних справ Японії Кійото Цуджі, державним міністром економіки, торгівлі та промисловості Кадзучіка Івата й представниками японського бізнесу.

За словами прем'єра, Україна зацікавлена у створенні спільних підприємств, особливо в переробній промисловості. "Для нас важлива співпраця у сферах АПК, металообробки, машинобудування, критичної сировини та ІТ. Досвід Японії в післявоєнному відновленні може стати в пригоді для економічного відновлення України", - додав Шмигаль.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Японія
 

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