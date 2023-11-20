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АНАЛІТИКА

В Аргентині на виборах президента переміг правопопуліст

 

В Аргентині правопопуліст Хав'єр Мілей здобув перемогу на президентських виборах - за попередніми результатами, він набрав близько 56 відсотків голосів виборців. Мілей очолює Лібертаріанську партію, що входить у правий альянс "Свобода настпає".

У ніч проти понеділка, 20 листопада, Мілея привітали з перемогою його суперник на виборах - міністр економіки Аргентини Серхіо Масса, який був кандидатом від правлячої коаліції "Союз заради батьківщини", - а також низка лідерів латиноамериканських держав.

За що виступає Хав'єр Мілей

Новий президент Аргентини Мілей не підтримує ідеювступу країни до групи БРІКС, виступає за мінімальне втручання держави в життя громадян, хоче скасувати Центральний банк та пропонує замінити національну валюту на долар США. Під час передвиборної кампанії він також заявив про плани розірвати зв'язки із "комуністичними" урядами Росії, Китаю та Бразилії.

Для вирішення економічних проблем Мілей, який обрав своїм символом бензопилу, має намір серйозно скоротити бюджетні витрати.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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