Фінансові новини
- |
- 20.11.23
- |
- 16:40
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Вперше як член НАТО. Фінляндія очолить морські навчання у Балтійському морі
11:55 20.11.2023 |
Фінляндія вперше у статусі члена НАТО очолить міжнародні військово-морські навчання Freezing Winds 23 біля кордонів із Росією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.
Військово-морські навчання "Freezing Winds 23" пройдуть у період з 20 листопада по 1 грудня у Фінській затоці та Архіпелаговому морі. Крім ВМФ Фінляндії, у навчаннях візьмуть участь військовослужбовці сухопутних військ, ВПС та ВМФ Швеції.
Також у рамках навчань будуть задіяні постійний загін кораблів НАТО SNMG1 та постійний загін протимінних кораблів НАТО SNMCMG1, до складу яких входять кораблі Німеччини, Нідерландів, Польщі та Франції.
Загалом у навчаннях беруть участь 30 бойових кораблів та понад 4 тисячі осіб особового складу.
Фінляндія в НАТО
Нагадаємо, Фінляндія офіційно стала членом Північноатлантичного альянсу на початку квітня цього року.
При цьому, до членства офіційні особи Фінляндії планували розглянути присутність військ НАТО на своїй території.
Ще в травні стало відомо, що Гельсінкі домовляються з Вашингтоном про те, щоб дозволити американським військовим перебувати на території країни. Пізніше повідомлялося, що Фінляндія, ймовірно, може дозволити Сполученим Штатам Америки використати кілька військових баз своєї території.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Керівництво Держспецзв'язку викрили в розкраданні 62 мільйонів: голову та заступника звільнили
ТОП-НОВИНИ
|До Києва з «повідомленням про підтримку» приїхав глава Пентагону
|У Раду внесли законопроєкт про обіг віртуальних активів: які податки пропонують ввести
|Коломойський шантажує владу: Нікопольський завод феросплавів оголосив про зупинку роботи
|Українським морським коридором скористалося 151 судно - Мінвідновлення
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Глава Пентагону зустрівся з Зеленським
|Франція успішно випробувала стратегічну балістичну ракету
|ЄК схвалила створення Renault СП з китайською Geely
|У чергах на території Польщі в напрямку України перебуває близько 2900 вантажівок - Держприкордонслужба
|Партія Санду показала успіх на місцевих виборах у Молдові
|До Києва з «повідомленням про підтримку» приїхав глава Пентагону
|Японія планує виділити EUR160 млн на економічне відновлення України - Шмигаль
Бізнес
|Єврокомісія відмовляється від реклами на Twitter (X) - ЗМІ
|IBM скасував рекламу в X/Twitter після того, як Маск підтримав допис про «білу гордість»
|«Е-резидент» у смартфоні — Мінцифри оголосило тендер на розробку мобільного застосунку
|Microsoft перейменувала Bing Chat на Copilot, щоб краще конкурувати з ChatGPT
|Apple планує спростити листування між iPhone та Android, - Bloomberg
|OpenAI призупинила реєстрацію на ChatGPT Plus через високий попит
|Microsoft представила власні чипи для штучного інтелекту, які дадуть змогу уникнути залежності від NVIDIA