Наплив мігрантів: Фінляндія спрямувала ЗС на кордон з РФ

Фінляндія спрямувала на контрольно-пропускний пункт "Вартіус" на кордоні з Росією збройні сили для допомоги прикордонникам. На КПП почалося спорудження тимчасових загороджень після зростання кількості нелегальних мігрантів з РФ, повідомила у неділю, 19 листопада, медіакорпорація Yle.

"У безпосередній близькості від шлагбаумів будуються захисні споруди, тобто тимчасові перепони на державному кордоні", - зазначив начальник прикордонного пункту Йоуко Кіннунен.

Як зазначає керівництво Прикордонної охорони Фінляндії, напередодні, протягом 18 листопада, про притулок в країні попросили 67 людей.

Кіннунен: Нелегалів "виштовхують" з Росії

За словами Кіннунена, прикордонники виявили, що принаймні деякі прохачі притулку, які прибули на КПП "Вартіус" напередодні, були "виштовхнуті через кордон" проти їхньої волі.

Він розповів, що мігранти поводилися агресивно щодо російських прикордонників, коли їх "виштовхували від російського прикордонного поста у бік Фінляндії", а потім - зачиняли за ними ворота, щоб унеможливити повернення в РФ.

"Поведінка останньої групи, що складається з 20 осіб, показала, що вони не хочуть в'їжджати в Фінляндію", - зауважив Кіннунен. Він додав, що на кордоні також було чутно гнівні крики на адресу російських прикордонників.

Фінляндія закрила чотири пункти пропуску на кордоні з РФ

У ніч на 18 листопада Фінляндія тимчасово закрила чотири з дев'яти пунктів пропуску на кордоні з Росією: "Іматра", "Ніірала", "Нуйямаа" та "Ваалімаа", розташовані на південно-східній ділянці кордону.

Влада країни пояснила це рішення різким збільшенням потоку нелегальних мігрантів з третіх країн з території Росії. КПП будуть зачинені до 18 лютого 2024 року.

Минулого тижня Фінляндія припинила пропускати через кордон велосипедистів з РФ, оскільки почастішали випадки, коли саме так приїздили нелегальні мігранти. У вересні Фінляндія припинила пропускати через кордон машини з російською реєстрацією.