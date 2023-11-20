Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Південна Корея планує повністю заборонити собаче м'ясо

 

Південна Корея планує до кінця цього року схвалити заборону на споживання собачого м'яса.

Громадський і політичний тиск зростає в країні, оскільки ця багатовікова практика - непопулярна серед молоді, а також викликає критику міжнародних правозахисників.

17 листопада парламентська більшість оприлюднила план дій та заявила, що має намір ще цього року ухвалити спеціальний закон про заборону собачого м'яса, щоб якнайшвидше вирішити проблему. Закон дозволить протягом трьох років поступово згортати галузь. Якщо його ухвалять до кінця року, то заборона набуде чинності повністю в 2027-му.

Закон вимагатиме від собачих ферм, боєнь, торговців і ресторанів подати місцевій владі план поступового закриття своє діяльності. Юридично зареєстрованим фермерам, м'ясникам і підприємствам, які будуть змушені закритися або перекваліфікуватися, та подадуть такий план, держава виплатить компенсації.

Згідно з урядовим дослідженням, у Південній Кореї є близько 1150 собачих ферм і понад пів мільйона собак, яких вирощують на м'ясо. Десятиліття тому цифри були значно вищими, зауважує The Washington Post. Зменшення попиту на собаче м'ясо відображає зміну суспільного сприйняття разом із зростанням кількості домашніх тварин у країні.

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль і його дружина Кім Кеон Хі відомі як любителі тварин - вони мають шість собак і п'ять котів. У серпні перша леді відвідала захід, присвячений захисту прав тварин, де сказала, що "вживання собачого м'яса слід припинити в епоху, коли люди і домашні тварини співіснують як друзі". Зоозахисники привітали такий план та закликали південнокорейський парламент ухвалити відповідний закон.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Корея
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,0496
  0,0898
 0,25
EUR
 1
 39,3986
  0,1404
 0,36

Курс обміну валют на сьогодні, 10:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,2334  0,05 0,15 37,8169  0,00 0,01
EUR 40,2476  0,10 0,24 41,0438  0,13 0,33

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,0800  0,09 0,26 36,1100  0,08 0,22
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес