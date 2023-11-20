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АНАЛІТИКА

Шотландія заявила, що не полишить спроб приєднатись до ЄС як незалежна країна

 

Шотландський уряд у п'ятницю представив позиційний документ, у якому викладає аргументи на користь приєднання до Європейського Союзу в статусі незалежної країни, підкреслюючи невдоволення наслідками Brexit.

Це, як повідомляє "Європейська правда", випливає із самого документа, а також колонки першого міністра Шотландії Хумзи Юсафа для видання Politico.

Документ є переліком аргументів шотландського уряду на користь того, чому країна повинна стати незалежною від Сполученого Королівства й приєднатись до ЄС.

Наголос робиться на тому, що Шотландія та Євросоюз поділяють спільні цінності - зокрема вказується, що країна "повністю віддана верховенству міжнародного права і захисту прав людини" (ймовірно, це натяк на суперечливу політику Лондона з вивезення мігрантів до Руанди).

Там також повторюється позиція Шотландської національної партії, яка нині перебуває при владі в Шотландії, що голосування за незалежність країни влада розглядатиме як мандат на початок переговорів про вступ до ЄС.

Неформально у шотландському уряді вказують, що позиційний документ спрямований передусім на держави-члени Євросоюзу, аби підкреслити переваги членства Шотландії та заспокоїти побоювання окремих держав, як-то Іспанії, які остерігаються загострення сепаратизму в себе.

"З огляду на те, що процес вступу до ЄС ґрунтується на заслугах, цей шотландський уряд чітко усвідомлює, що Шотландія матиме всі можливості для того, щоб плавно й швидко виконати вимоги процесу вступу відповідно до статті 49 Договору про заснування ЄС", - констатує документ.

Серед труднощів такого сценарію, які вказуються в документі, згадується питання створення національної валюти на тлі необхідності запровадити євро, а також невизначеність щодо майбутніх кордонів із Англією та перевірок між ними.

Водночас уряд Шотландії не вказує, як саме прагне домогтись, власне, незалежності з огляду на те, що Верховний суд Великої Британії ще минулого року не задовольнив його запиту на проведення другого після 2014 року референдуму з цього питання.

Нагадаємо, торік Верховний суд Британії дійшов висновку, що парламент Шотландії не має повноважень оголошувати повторний референдум про вихід зі складу Сполученого Королівства.
 

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