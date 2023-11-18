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АНАЛІТИКА

Єврокомісія пропонує заборонити продаж Росії нафтових танкерів, - Reuters

 

Європейська комісія пропонує заборонити продаж танкерів для перевезення сирої нафти і нафтопродуктів до Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Це має завадити РФ обійти західні санкції щодо російської нафти за допомогою тіньового флоту суден.

"У пропозиції, яку обговорюють у п'ятницю посли урядів ЄС, також ідеться про те, що продаж танкерів третій країні має містити договірні положення, згідно з якими судна не можна перепродати в Росію або використати для перевезення російської сирої нафти чи нафтопродуктів в обхід західних цінових обмежень", - йдеться в матеріалі.

Що конкретно пропонує Єврокомісія

Єврокомісія вважає, що механізм обмеження цін ґрунтується на процесі атестації, який дає змогу операторам у ланцюжку постачань морської нафти з Росії продемонструвати, що її було куплено за дозволеною ціною або навіть нижче.

"Для подальшої підтримки впровадження та дотримання цього механізму, водночас збільшуючи бар'єри для фальсифікації атестацій, пропозиція запроваджує вимогу, щоб атестації також містили детальні додаткові витрати, як-от страхування та фрахт", - пише видання.

Санкції проти нафтової сфери РФ

Вчора США посилили санкції проти Росії. Під обмеження потрапили юридичні особи та танкери.

Пізніше Reuters повідомило, що три нафтові танкери, які потрапили під санкції Вашингтона, останніми місяцями регулярно доставляли російську нафту "Сокіл" до Індії.

Однак Bloomberg пише, що санкції Заходу щодо експорту російської нафти не можуть позбавити Кремль доходів для фінансування війни в Україні, а це означає, що ці заходи не досягають однієї зі своїх основних цілей.
Ключові теги: ЄС, Росія
 

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