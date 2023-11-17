Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ЄС заборонить російські алмази з початку 2024 року, - Reuters

 

Європейська комісія пропонує заборонити імпорт російських алмазів та ювелірних виробів із діамантами з початку 2024 року в рамках 12-го пакету санкцій, покликаного обмежити здатність Росії фінансувати вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Пропозиція, що обговорюється сьогодні послами 27 урядів ЄС, також закликає до заборони на імпорт, купівлю та передачу алмазів, що прямують транзитом через Росію, а також російських алмазів, огранованих та відполірованих у третіх країнах, таких як Індія.

У пропозиції йдеться, що заборона поширюватиметься на непромислові природні та синтетичні алмази та ювелірні вироби з діамантами з січня 2024 року. Також поетапно запроваджуватиметься - з 1 березня по 1 вересня - заборона на імпорт російських алмазів при обробці в третіх країнах, у тому числі прикраси з російськими діамантами.

"Це поетапне запровадження непрямих заборон на імпорт враховує необхідність розгортання відповідного механізму відстеження, який забезпечує ефективні заходи правозастосування та мінімізує збої для учасників ринку", - йдеться у пропозиції, з якою ознайомилося агентство Reuters.

12-й пакет санкцій

Єврокомісія представила Раді ЄС свої пропозиції щодо 12-го пакету санкцій проти Росії 15 листопада. Пропонується запровадити санкції ще щодо понад 120 фізичних та юридичних осіб за їхню роль у підриві суверенітету та територіальної цілісності України.

Також пропонується вести нові заборони на імпорт та експорт, а також дії щодо посилення цін на нафту та протидії обходу санкцій ЄС.

Заборона російських алмазів

За даними The Guardian, у центрі пропозицій Єврокомісії, які ще мають бути схвалені лідерами ЄС на наступному саміті у грудні, лежать кроки, спрямовані на перекриття комерційних доходів Росії. До них входить повна заборона на продаж усередині блоку російських алмазів та ювелірних виробів з використанням дорогоцінного каміння сибірських копалень.

За даними ЄС, це може призвести до зниження доходів Кремля на понад 4,5 млрд євро на рік.

Заборона перебувала у розробці з минулого року, але стала реальністю лише після того, як Бельгія, де знаходиться глобальний алмазний центр Антверпен, зняла влітку свої заперечення, а "Велика сімка" погодилася на введення санкцій під час саміту в Японії.

"Заборона на російські алмази є частиною зусиль G7 щодо розробки міжнародної скоординованої заборони на алмази, метою якої є позбавити Росію цього важливого джерела доходу", - йдеться у пропозиції комісії, з якою ознайомилася The Guardian.

Представники країн G7 зараз перебувають із триденним візитом в Антверпені, щоб подивитися, як працюватиме запропонована заборона.

Згідно з пропозицією, висунутою Бельгією, всім діамантам певного розміру, імовірно від 0,5 до одного карата, буде надано унікальний ідентифікатор через запис блокчейна, що показує їх походження.

Це застосовуватиметься до "від 80% до 90% світових алмазів", кажуть дипломати, і негайно надасть оптовикам та роздрібним торговцям можливість відрізняти легальні алмази від нелегальних.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: ЄС, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,1394
  0,1102
 0,30
EUR
 1
 39,2582
  0,0472
 0,12

Курс обміну валют на сьогодні, 10:08
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,2881  0,06 0,17 37,8193  0,01 0,03
EUR 40,1504  0,13 0,33 40,9104  0,04 0,10

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,1750  0,11 0,29 36,1900  0,13 0,36
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес