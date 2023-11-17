ПІІ в Китай у січні-жовтні знизилися на 9,4%

Обсяг прямих іноземних інвестицій (ПІІ, FDI) в економіку материкового Китаю в січні-жовтні знизився на 9,4% порівняно з тим самим періодом минулого року і становив 987,01 млрд юанів ($136,4 млрд), повідомило міністерство торгівлі країни.

Приплив іноземних інвестицій у сфері послуг впав на 15,9% - до 672,1 млрд юанів. Водночас обсяг ПІІ у виробничій галузі збільшився на 1,9%, перевищивши 283,4 млрд юанів, зокрема у високотехнологічному секторі підйом становив 9,5%.

Інвестиції Канади в Китай поточного року злетіли більш ніж удвічі (на 110%), Великої Британії - на 95%, Франції - на 90%, Швейцарії - на 66% і Нідерландів - на 33%.

При цьому за 10 місяців у країні було створено 41,947 тис. нових іноземних підприємств, що на 32,1% більше за показник за аналогічний період 2022 року, наводить дані відомства агентство "Сіньхуа".

Як повідомлялося, сукупний обсяг FDI за підсумками 2022 року збільшився на 6,3% і досяг 1,23 трлн юанів.