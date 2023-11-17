ЄС розгляне варіанти лібералізації візового режиму з Вірменією

Європейський Союз готується вивчити варіанти лібералізації візового режиму з Вірменією.

Про це заявив речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано в інтерв'ю Armenpress, повідомляє "Європейська правда".

"Європейський Союз дуже чітко сказав під час зустрічі на рівні лідерів ЄС у жовтні, що ми хочемо шукати шляхи подальшої підтримки Вірменії та поглиблення нашої співпраці з Вірменією.

Потім відбулися дискусії міністрів закордонних справ, і міністри сказали, що одним із шляхів, який розглядає ЄС, є лібералізація візового режиму. Таким чином, ми збираємося вивчити варіанти лібералізації візового режиму з Вірменією", - зазначив речник.

За словами Стано, лібералізація візового режиму дуже важлива, вона відчутна і помітна для людей, але, за його словами, на це повинні погодитися всі країни-члени.

"Також є завдання, які має виконати країна-партнер, у цьому випадку Вірменія", - сказав речник.

Він зазначив, що якщо все піде добре, це може принести велику користь громадянам Вірменії.

Заступник міністра закордонних справ Вірменії Паруйр Ованесян заявив, що Єреван вважає за можливе почати переговори про лібералізацію візового режиму з Євросоюзом найближчими місяцями.

"Жодна країна не заперечувала, було важко забезпечити консенсус між усіма країнами-членами, але це дуже позитивний розвиток подій. Ми будемо продовжувати активну роботу з Європейським Союзом і його державами-членами, щоб максимально прискорити цей процес", - сказав Оганесян на пресконференції наступного дня після зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів ЄС.

Ще в 2016 році голова представництва Європейського Союзу у Вірменії заявив, що Вірменія і Євросоюз найближчим часом досягнуть візової лібералізації. Це також передбачено Угодою про всеосяжне та розширене партнерство, підписаною Вірменією з Європейським Союзом у 2017 році.

Однак у лібералізації візового режиму протягом багатьох років не було зафіксовано значного прогресу.

На тлі погіршення відносин з РФ останнім часом вірменський прем'єр Ніколи Пашинян заявив нещодавно, що Вірменія готова бути ближче до Європейського Союзу настільки, наскільки Європейський Союз вважає це можливим.

У Москві ці слова сприйняли як однозначну зміну зовнішнього курсу Єревана.

Втім, хоча з Єревана лунають усе нові та нові критичні заяви на адресу РФ, проте переходу від слів до справ поки що немає.

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