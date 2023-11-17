Туреччина обговорює з Британією та Іспанією купівлю 40 винищувачів Eurofighter

Туреччина веде переговори з Великою Британією та Іспанією про купівлю 40 винищувачів Eurofighter Typhoon, хоча Німеччина заперечує проти цієї ідеї.

Як пише "Європейська правда", про це на парламентських слуханнях в Анкарі заявив міністр оборони Ясар Гулар, повідомляє Reuters.

"Ми працюємо над закупівлею. Зараз Велика Британія та Іспанія докладають зусиль, щоб переконати Німеччину, (хоча) ми не ведемо переговори з Німеччиною... Якщо це можливо, ми плануємо придбати 40 винищувачів Eurofighter Typhoon", - зазначив він.

Анкара також звернулася до Вашингтона з проханням придбати американські винищувачі F-16, хоча це замовлення було відкладено.

Раніше повідомляли, що Туреччина зачекає з ратифікацією заявки Швеції на вступ до НАТО, оскільки очікує на ознаки підтримки з боку США щодо її запиту на купівлю винищувачів F-16.

За даними ЗМІ, Анкара хоче рухатися в тандемі з Вашингтоном. Як очікують, Державний департамент звернеться до Конгресу за схваленням продажу Туреччині винищувачів F-16 на суму 20 млрд доларів та десятків модернізаційних компонентів.

Після інциденту зі збиттям турецького безпілотника військами США, стверджують ЗМІ, дискусії щодо американсько-турецької пропозиції рухатися паралельно у своїх кроках затихли. Хоча Білий дім схвалює продаж винищувачів F-16, у Конгресі існують заперечення щодо затягування Анкарою розширення НАТО та ситуації з правами людини в країні.