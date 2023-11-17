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АНАЛІТИКА

IBM скасував рекламу в X/Twitter після того, як Маск підтримав допис про «‎білу гордість»

 

Рекламні дописи компанії також розміщувались поряд із пронацистським і прогітлерівським контентом (розміщеним не Маском) на X.

«IBM не терпить ворожих висловлювань і дискримінації, і ми негайно призупинили всю рекламу на X, поки розслідуємо цю абсолютно неприйнятну ситуацію», - заявили в компанії.

Як повідомляє The Verge, Ілон Маск тим часом продовжує коментувати дописи ультраправих на X - мільярдер підтримав допис одного блогера про те, що «білим людям забороняють пишатись своєю расою‎», зазначавши, що «‎все дуже заплутано». Іншому користувачеві мільярдер написав про «‎істинну правду» у публікації про те, що він «не зацікавлений в тому, щоб зараз видавати хоч якесь лайно про західне єврейське населення», зіткнувшись із «ордами меншин, які підтримують затоплення їхньої країни».

The Atlantic написав, що твіти Маска повторюють «найсмертоноснішу антисемітську теорію змови в новітній американській історії», проштовхуючи ідею про існування «єдиного єврейського порядку денного».

Ілон Маск не оминув увагою й Антидифамаційну лігу, на яку погрожував подати до суду через звинувачення X у недбалій модерації антисемітських дописів, заявивши що організація «несправедливо нападає на більшість Заходу» (категорія, яку він залишив невизначеною), оскільки не може «критикувати групи меншин, які є їх основною загрозою».

Коли інший користувач X спонукав Маска пояснити, що його заява стосується саме Антидифамаційної ліги, а не єврейських громад загалом - той відповів, що це «не поширюється на всі єврейські громади, але не обмежується лише цією організацією». Він написав, що виступає проти Антидифамаційної ліги та «будь-яких інших груп, які де-факто пропагують антибілий расизм, антиазіатський расизм чи расизм будь-якого роду».

У спільному березневому дослідженні CASM Technology та аналітичного центру Institute for Strategic Dialogue йшлося про те, що відтоді як Маск придбав Twitter, кількість антисемітського контенту в соцмережі збільшилось у два рази.

Нині рекламний бізнес X продовжує боротись з відтоком рекламодавців - і попри те, що гендиректорка компанії Лінда Яккаріно заявила, що більшість компаній вже повернулися на платформи, Media Matters зазначає, що вони витрачають набагато менше грошей, ніж раніше.

Попередні звинувачення в антисемітизмі Ілон Маск заперечив, назвавши себе «євреєм за покликанням».

«Не знаю про генетичний зв'язок, але, можливо, я єврей за покликанням. Батько брав мене до Ізраїлю у 13-річному віці. Я побував на стіні, побував у Масаді - двічі, і не знаю, чи багато людей можуть цим похизуватись», - заявив Ілон.

Пізніше він додав, що має «удвічі більше друзів-євреїв, ніж друзів-неєвреїв», і загалом «у деяких аспектах вважає себе євреєм».
За матеріалами: ITC.ua
Ключові теги: Twitter, США
 

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