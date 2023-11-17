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АНАЛІТИКА

Польща посилює систему ППО на кордоні з РФ, Білоруссю та Україною за допомогою аеростатів

 

У Польщі розпочали реалізацію проект Barbara, який спирається на аеростати. Повідомляється, що радіотехнічні війська Польщі планують сформувати аеростатичний батальйон на чотири аеростатні посади до 2026 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook призовного центру у Сандомирі.

Якщо раніше аеростати використовувалися як засоби загородження для літаків, то тепер вони виконують функцію радіолокаційних станцій. За планом вони мають стати доповненням до системи протиповітряної оборони. Аеростати з РЛС служать у ролі стаціонарних засобів виявлення низьколітаючих цілей - крилатих ракет, або дронів.

Польська армія планувала використовувати аеростати як елемент ППО ще у 2017 році. Але лише у травні 2023 року уряд країни направив офіційний запит на закупівлю аеростатних систем у США.

Відомо, що аеростати буде розгорнуто на кордоні з Білоруссю та Калінінградською областю РФ, а також на південному сході країни біля кордону з Україною.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Польща
 

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