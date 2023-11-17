Байден схвалив тимчасове фінансування уряду США приблизно на два місяці, щоб уникнути шатдауну

Президент США Джо Байден підписав документ про двоетапне фінансування уряду, що дасть змогу запобігти призупиненню його роботи (шатдауну), йдеться на сайті Білого дому.

Законопроєкт не передбачає різкого скорочення видатків, водночас і не забезпечує фінансування України, Ізраїлю та південного кордону США.

Сенат США ввечері 15 листопада за місцевим часом схвалив законопроєкт про продовження фінансування уряду. До цього відповідний документ підтримали члени Палати представників.

Термін узгодженого раніше тимчасового фінансування уряду і запобігання шатдауну, визначений законопроєктом у жовтні, закінчується 17 листопада.

Спікер палати Майкл Джонсон 11 листопада оприлюднив тимчасовий законопроєкт про витрати, покликаний продовжити державне фінансування на нинішньому рівні для деяких федеральних агенцій до 19 січня, тоді як інші відомства фінансуватимуться до 2 лютого. Таким чином, крайні терміни ухвалення законопроєктів про асигнування на весь рік розділені на дві дати. До закінчення терміну дії документа Палата представників і Сенат повинні будуть домовитися щодо рівнів фінансування уряду.

На першому етапі законопроєкт передбачає фінансування до 19 січня і включає асигнування на сільське господарство, військове будівництво і справи ветеранів, енергетику та водопостачання. Другий етап, який пропонується продовжити до 2 лютого, включатиме фінансування решти установ уряду.

Раніше лідер республіканської меншості в сенаті Мітч Макконнелл заявив, що підтримав двоетапний план фінансування уряду, щоб уникнути шатдауну, без включення до нього допомоги Україні.

За його словами, пропозиція, з якою виступив Джонсон, є "відповідальним заходом, що дасть змогу уникнути помилок у федеральних витратах" і дасть змогу конгресменам завершити роботу над щорічними законопроєктами про бюджет протягом найближчих двох місяців.

Минулого тижня лідер меншості в палаті представників Гакім Джеффріс назвав покроковий підхід Джонсона "невдалим". Водночас він наголосив, що виключення із законопроєкту скорочення витрат і поправок робить його більш привабливим для демократів. Джеффріс зазначив, що такий законопроєкт "є єдиним шляхом уперед".

Зі свого боку прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр назвала план Джонсона "рецептом для ще більшого хаосу і нових шатдаунів".

Наприкінці вересня конгрес ухвалив резолюцію щодо тимчасового бюджету, яка дала змогу уникнути припинення фінансування федеральних органів влади. Відповідний законопроєкт передбачав фінансування роботи уряду на 45 днів.