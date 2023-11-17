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США перебувають у тісній кооперації з Китаєм щодо санкцій проти РФ, - Держдеп
09:10 17.11.2023 |
Сполучені Штати перебувають у тісній кооперації з Китаєм з усіх питань, пов'язаних із запровадженням санкцій проти РФ.
Про це заявив помічник держсекретаря США з енергетичних ресурсів Джеффрі Паєтт, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеобрифінг.
За його словами, США також регулярно інформують китайських партнерів про зміну ситуації із ціновою стелею на нафту з Росії.
"Я просто зазначу, що ми знаходимося в дуже інтенсивній кооперації з китайськими союзниками з усіх цих питань навколо цінової стелі та режиму санкцій проти РФ", - заявив помічник держсекретаря США.
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