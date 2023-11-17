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США та Китай домовилися повернути контакти між військовими, - голова Пентагону
09:06 17.11.2023 |
Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден та лідер Китаю Сі Цзіньпін домовилися, що повернуть переговори на рівні військових між країнами.
Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Пентагону США.
Чиновник під час свого візиту до Індонезії привітав прогрес, якого Байден та Сі Цзіньпін досягли у ході переговорів.
"Як ви знаєте, ми були готові зустрітися з китайськими лідерами тут, у Джакарті, але нас обнадіюють останні новини з Білого дому про заплановане поновлення контактів між військовими", - додав Остін.
Він зазначив, що "послідовний та предметний діалог нічим не замінити". Тому США продовжать вести практичні переговори з китайцями, починаючи з рівня старших керівників та закінчуючи робочим рівнем.
У Пентагоні нагадують, що США були стурбовані через відсутність зв'язку з Китаєм на рівні військових на тлі провокаційної та ризикованої поведінки китайських військовослужбовців. Це проявляється у зростанні агресивних перехоплень американських літаків винищувачами КНР.
У період з 2021 по 2023 рік США зафіксували понад 180 примусових та ризикованих перехоплень американських літаків у регіоні. Це більше, ніж за останнє десятиліття
Остін не взявся прогнозувати, чи є готовність до діалогу між військовими ознакою того, що Китай перестане проводити такі провокації.
"Я не робитиму жодних прогнозів щодо майбутньої поведінки Китаю... Це тим більше важливо, якщо активність у регіоні зросла - якщо збільшилася кількість таких непотрібних речей, як близькі перехоплення. Це тим більше важливо, що вищі керівники повинні мати можливість розмовляти один з одним" , - додав він.
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