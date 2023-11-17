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АНАЛІТИКА

США та Китай домовилися повернути контакти між військовими, - голова Пентагону

 

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден та лідер Китаю Сі Цзіньпін домовилися, що повернуть переговори на рівні військових між країнами.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Пентагону США.

Чиновник під час свого візиту до Індонезії привітав прогрес, якого Байден та Сі Цзіньпін досягли у ході переговорів.

"Як ви знаєте, ми були готові зустрітися з китайськими лідерами тут, у Джакарті, але нас обнадіюють останні новини з Білого дому про заплановане поновлення контактів між військовими", - додав Остін.

Він зазначив, що "послідовний та предметний діалог нічим не замінити". Тому США продовжать вести практичні переговори з китайцями, починаючи з рівня старших керівників та закінчуючи робочим рівнем.

У Пентагоні нагадують, що США були стурбовані через відсутність зв'язку з Китаєм на рівні військових на тлі провокаційної та ризикованої поведінки китайських військовослужбовців. Це проявляється у зростанні агресивних перехоплень американських літаків винищувачами КНР.

У період з 2021 по 2023 рік США зафіксували понад 180 примусових та ризикованих перехоплень американських літаків у регіоні. Це більше, ніж за останнє десятиліття

Остін не взявся прогнозувати, чи є готовність до діалогу між військовими ознакою того, що Китай перестане проводити такі провокації.

"Я не робитиму жодних прогнозів щодо майбутньої поведінки Китаю... Це тим більше важливо, якщо активність у регіоні зросла - якщо збільшилася кількість таких непотрібних речей, як близькі перехоплення. Це тим більше важливо, що вищі керівники повинні мати можливість розмовляти один з одним" , - додав він.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США, Китай
 

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