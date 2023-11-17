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Азербайджан відмовився від зустрічі з Вірменією у Вашингтоні і звинуватив США в упередженості
23:27 16.11.2023 |
Міністерство закордонних справ Азербайджану заявило в четвер, що не може взяти участь у зустрічі з міністром закордонних справ Вірменії, запланованій на 20 листопада у Вашингтоні, через "однобічний підхід Сполучених Штатів".
Про це, як пише "Європейська правда", міністерство оголосило у заяві в п'ятницю.
У заяві сказано, що високопосадовці США небажані в Баку з тієї ж причини.
Азербайджан висловив заперечення проти, як він вважає, "односторонніх і упереджених" коментарів помічника держсекретаря США Джеймса О'Браєна в середу в комітеті із закордонних справ Палати представників.
Згідно із заявою, коли О'Браєн сказав, що застосування сили Азербайджаном у вересні спонукало більшу частину населення з понад 100 тисяч етнічних вірмен покинути рідні домівки у Нагірному Карабаху, він не згадав про "незаконне розміщення понад 10 тисяч вірменських збройних сил".
МЗС поскаржилося, що О'Браєн не згадав, що "більше двох місяців Вірменія не реагує" на мирні пропозиції Азербайджану.
У заяві МЗС Азербайджану також зазначено, що Вашингтон продовжує пропонувати підтримку Вірменії, незважаючи на те, що Вірменія є "агресором і джерелом дестабілізації в регіоні".
Згідно зі стенограмою, опублікованою комітетом, О'Браєн сказав, що "у відносинах Вашингтона з Баку не може бути "бізнесу, як зазвичай".
Він зазначив, що США не надаватимуть військову та іншу допомогу Азербайджану, поки не буде досягнуто прогресу у переговорах про мир з Вірменією.
Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією триває протягом десятиліть. Після розпаду Радянського Союзу вони воювали за регіон Нагірного Карабаху, який був переважно населений вірменами і, згідно з міжнародним правом, належить Азербайджану.
У вересні Азербайджан відновив контроль над Нагірним Карабахом у результаті одноденної військової операції. Після неї з регіону виїхали понад 100 тисяч етнічних вірмен, практично все його населення.
Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян нещодавно заявив, що сподівається укласти мирну угоду з Азербайджаном в найближчі місяці й встановити з країною дипломатичні відносини.
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