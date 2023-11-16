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АНАЛІТИКА

Швеція планує за 25 років удвічі збільшити виробництво атомної енергії

 

Уряд Швеції в четвер представив дорожню карту розвитку атомної енергетики, яка передбачає масові інвестиції в сектор і створення додаткових потужностей для задоволення попиту на електроенергію в умовах зменшення залежності від Росії.

Про це пише "Європейська правда".

Дорожня карта шведського уряду містить чотири основні пункти для розвитку галузі: призначення координатора з питань ядерної енергетики; нова модель фінансування; і два пункти, пов'язані з розширенням потужностей генерації атомної енергії.

Згідно з документом, до 2035 року Швеція планує вийти на генерацію 2500 МВт атомної енергії, що еквівалентно встановленню двох ядерних реакторів.

До 2045-го генерація має бути удвічі збільшена в порівнянні з нинішнім періодом, що передбачає фактичне будівництво ще десяти ядерних реакторів у Швеції (наразі в країні є три АЕС зі шістьома реакторами).

Шведська влада поки не уточнює вартості втілення цього енергетичного проєкту, але наголошує, що він також дозволить виконати її зобов'язання згідно із зеленим переходом, тобто зменшенням шкідливих викидів.

Нагадаємо, уряд Швеції на початку серпня заявив, що зніме обмеження на кількість ядерних реакторів, дозволених у країні, і спростить процес отримання дозволів для нових реакторів.

Крім того, країна готується скасувати заборону на видобуток урану, аби мати власне джерело палива для атомних електростанцій в умовах, коли більшість постачань залежать від Росії.
Ключові теги: Швеція
 

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