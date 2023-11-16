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АНАЛІТИКА

США наклали санкції на посадовців Західних Балкан через допомогу Росії та корупцію

 

Сполучені Штати в четвер оголосили про пакет санкцій проти посадовців із Сербії, Боснії і Герцеговини Чорногорії та Північної Македонії, причетних до корупційних діянь і просування інтересів Росії на Західних Балканах.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє пресслужба американського Мінфіну.

У Боснії і Герцеговині під санкції потрапили член виконавчої ради Альянсу незалежних соціал-демократів (партії президента Республіки Сербської Мілорада Додіка) Саво Цвієтінович і міністр промисловості РС Петар Джокич.

Стверджується, що Цвєтінович допомагав незаконному переміщенню вертолітних двигунів, вироблених в Україні, до Росії через територію БіГ, а Джокич стояв за проєктом нафтопроводу, який постачав би нафту російській компанії на території РС.

Також під санкції потрапив Душко Перович - багаторічний голова представництва РС у Москві, який сприяє контактам між Додіком і Путіним.

У Чорногорії під санкції США потрапили кримінальні авторитети Міодраг Давидович і Браніслав Мікуновіч, які підривають демократичні перетворення на Західних Балканах.

Нові обмеження також стосуються Сергєя Самсоненка - громадянина Росії та Північної Македонії, який проживає в останній і причетний до відмивання грошей. Під санкції потрапили дружина Самсоненка Ірина й пов'язані з ним компанії.

Окремо Державний департамент США запровадив санкції проти лідера ультраправої Сербської народної партії Міши Вацича, який був спостерігачем на російських псевдореферендумах про анексію окупованих Росією регіонів України у вересні 2022 року.

Відомство також наклало санкції на засновника партії Ненада Поповича і його численних компаній та холдингів у Сербії та Росії, які допомагають російській економіці.

Минулого місяця США запровадили санкції проти членів сім'ї Мілорада Додіка, президента Республіки Сербської, яка входить до складу Боснії і Герцеговини, та пов'язаних із ним компаній через політичну корупцію.
 

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