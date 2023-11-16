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ЄС може покарати Польщу за блокаду фур на кордоні з Україною
16:45 16.11.2023 |
Європейська Комісія може розпочати карну процедуру проти Польщі, якщо влада країни не вирішить питання з блокуванням польськими перевізниками руху вантажівок прикордонними переходами з Україною. Про це повідомляє польське видання RMF FM з посиланням на джерела.
"Дехто в Єврокомісії вважає, що польська влада не робить усього, щоб вирішити проблему та припинити протест польських перевізників. Брюссель явно втрачає терпіння", - пише брюссельська кореспондентка видання.
Вона зазначає, що офіційно Єврокомісія поки що не хоче коментувати заходи, яких може вжити проти польської влади, оскільки запевняє, що переговори з Польщею та Україною тривають.
Втім речник Єврокомісії наголосив у коментарі виданню, що "польська влада, відповідно до законодавства Європейського Союзу, зобов'язана забезпечити вільний рух українських вантажівок через кордон" так званими "коридорами солідарності".
За даними видання, Єврокомісія розглядає питання про порушення польською владою регламенту ЄС щодо лібералізації торгівлі з Україною, дію якого нещодавно продовжили до червня 2024 року. "Наразі Єврокомісія має дослідити правові підстави для запуску цієї процедури", - йдеться в матеріалі.
Блокада руху польськими перевізниками
6 листопада польські перевізники розпочали блокаду руху вантажівок біля трьох найбільших пунктів пропуску на кордоні з Україно: "Ягодин-Дорогуськ", "Краківець-Корчова", "Рава-Руська - Гребенне".
Вони висунули до польського уряду низку вимог, серед яких повернення дозволів для українських перевізників, неможливість реєструвати компанії в Польщі, якщо їхня фінансова діяльність відбувається не на території ЄС, створення окремої черги для автомобілів з номерами країн ЄС, створення окремої черги на всіх кордонах для порожніх фур, отримання доступу до української системи "Шлях".
Станом на ранок 16 листопада, за інформацією Державної прикордонної служби України, на виїзді з Польщі до України у вказаних трьох пунктах пропуску перебували близько 2400 вантажівок. Через те, що водії обирають альтернативні маршрути, на інших пунктах скупчилися ще 1400 фур. Через блокування час очікування на в'їзд в Україну для вантажівок на окремих пунктах сягає майже шести діб. Днями стало відомо, що 54-річний водій вантажівки з України помер, очікуючи на перетин кордону.
Польські перевізники офіційно зареєстрували проведення протесту до 3 січня 2024 року. Україна для розблокування кордону проводить перемовини з Польщею. За словами віцепрем'єр-міністра - міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Кубракова, вимоги польських перевізників про зміну угоди про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та ЄС (так званий "транспортний безвіз") не мають підстав, а отже, не обговорюються.
Погрози словацьких перевізників
15 листопада Спілка автомобільних перевізників Словаччини (UNAS) звернулась до словацького міністерства транспорту з листом, у якому погрожує заблокувати українським перевізникам перетин кордону зі свого боку, якщо Єврокомісія не поверне видачу комерційних дозволів на перевезення в межах ЄС.
За повідомленням словацьких ЗМІ, на кордоні з Україною, зокрема на пункті "Вишнє Німецьке-Ужгород", уже спостерігається значне накопичення вантажівок.
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