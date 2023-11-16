В Естонії вказали на дивну обставину пошкодження Balticconnector китайським судном

Пошкодження естонсько-фінського газопроводу Balticconnector минулого місяця, до якого причетне зареєстроване в Гонконзі судно Newnew Polar Bear, сталось якраз між двома нитками російського газогону "Північний потік-1".

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR, на це вказала естонська компанія Elering, яка відповідає за експлуатацію Balticconnector.

За даними Elering, судно Newnew Polar Bear під час інциденту протягнуло трубу Balticconnector на 100 метрів від місця пошкодження. У результаті ділянка газопроводу завдовжки чотири кілометри виявилась зміщеною.

Водночас Balticconnector перетинає дві нитки газопроводу "Північного потоку-1" з обох боків від місця пошкодження, відстань між ними становить становить 900 метрів.

Приблизно за кілометр від точки розриву в бік Фінляндії Balticconnector перетинається з ниткою B "Північного потоку-2" і трохи далі з ниткою A. Balticconnector на всіх місцях перетину зсунувся вперед.

"Цей факт, досі невідомий громадськості, надає ваги питанню про те, чи був розрив Balticconnector чимось іншим, ніж просто нещасним випадком", - пише ERR.

Як відомо, влада Фінляндії та Естонії розслідують ураження газопроводу Balticconnector і телекомунікаційного кабелю, що з'єднує дві країни, які були пошкоджені приблизно 7-8 жовтня.

Після попереднього розслідування влада зосередилася на китайському судні NewNew Polar Bear, яке перебувало в цьому районі під час пошкодження інфраструктурних об'єктів. Фінська поліція вважає, що судно могло кинути якір на морське дно, розірвавши трубопровід і численні телекомунікаційні кабелі.

Голова МЗС Естонії Маргус Тсахкна раніше заявив, що тривалість розслідування буде залежати "від Китаю - наскільки Китай готовий до співпраці".