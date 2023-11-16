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АНАЛІТИКА

Молдова отримає сучасні системи моніторингу повітряного простору до кінця року

 

До кінця року Молдова отримає сучасні системи контролю за повітряним простором, а з 2024 року Національна армія країни отримає і ракети для протиповітряної оборони.

Про це повідомив для Radio Moldova міністр оборони країни Анатолій Носатий, пише "Європейська правда".

Міністерство оборони країни бере участь у кількох проєктах, які модернізують Національну армію, а застарілу військову техніку замінять на нову, повідомив міністр. Він також поділився планами щодо захисту молдовського неба.

"Ми будемо отримувати комплекси протиповітряної оборони поступово. Вони мають кілька складових частин, механізми спостереження. Тут йдеться про радари та засоби перехоплення, ракети. Системи моніторингу будуть поставлені до кінця цього року. Ми також отримаємо деякі системи перехоплення", - заявив міністр Носатий.

Раніше Носатий говорив у телеефірі, що до кінця року в Молдові з'явиться сучасний радар для моніторингу повітряного простору. Він розповідав, що фахівці, які займатимуться використанням радара, вже пройшли навчання.

Міністр також сказав, що радар куплять на гроші із держбюджету, але не повідомив вартість. За словами Носатого, на гроші від партнерів планують закупити інші системи раннього оповіщення.

За час воєнного вторгнення РФ в Україну уламки ракет неодноразово падали на територію Молдови, також російські ракети пролітали повітряним простором країни.

У січні Молдова попросила у союзників системи протиповітряної оборони у прагненні зміцнити свої оборонні можливості в умовах війни в Україні.

У 2023 році оборонні витрати Молдови, як повідомлялось, зросли на майже 70%, кошти вирішили спрямувати у тому числі на купівлю системи протиповітряної оборони.
Ключові теги: Молдова
 

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