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АНАЛІТИКА

Штайнмаєр: Росія використовує біженців у своїх цілях

 

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) і його колега з Фінляндії Саулі Нііністьо звинуватили Росію в тому, що вона навмисно допомагає біженцям перетинати кордони з метою дестабілізації в країнах Заходу.

Нііністьо повідомив на пресконференції в Бонні у середу, 15 листопада, що останнім часом Фінляндія фіксує зростання кількості мігрантів на російському кордоні: громадяни третіх країн прибувають з РФ, де їм, найімовірніше, надають допомогу за певну плату. Як правило, йдеться про мігрантів без документів, багато з яких через Фінляндію можуть попрямувати до Німеччини.

Штайнмаєр звернув увагу, що останнім часом, окрім звичайних маршрутів, якими мігранти потрапляють в Центральну Європу, наприклад через Західні Балкани, почастішали випадки перетину кордону з Росії через Білорусь і Польщу до Німеччини. "Зрозуміло, це не полегшує внутрішньонімецькі дебати про міграцію та прийом біженців", - сказав він.

"Я вважаю, що люди в Росії та інших країнах добре знають, наскільки складні ці дискусії, і що вони також спричиняють внутрішні заворушення і, відповідно, політичні труднощі в таких країнах, як Фінляндія і Німеччина. Тому я підозрюю, що це відбувається не зовсім ненавмисно", - додав президент ФРН.

Фінляндія закриє прикордонні пункти на кордоні з РФ

Тим часом фінські видання Helsingin Sanomat і Ilta-Sanomat повідомили з посиланням на джерела, що влада Фінляндії закриє 16 листопада пропускні пункти на кордоні з Росією.

Чи будуть закриті всі пропускні пункти, чи тільки деякі, поки що не відомо.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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