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77% грузинів вважають Росію найбільшою політичною загрозою
10:57 16.11.2023 |
Переважна більшість грузинів вважають, що найбільшою політичною загрозою для їхньої держави є Росія.
Про це свідчить результат опитування Міжнародного республіканського інституту (IRI), пише "Європейська правда" з посиланням на "Грузия Online".
Грузинам поставили запитання: "Яка країна становить для Грузії найбільшу політичну загрозу". У відповідях 77% назвали Росію, 12% - Туреччину і 9% - США.
За даними опитування IRI, 6% респондентів вважають Іран найбільшою політичною загрозою для Грузії, 4% - Китай, 4% - Вірменію, 4% - Азербайджан, 3% - Україну.
9% респондентів утрималися від відповіді або відповіли "не знаю". На це запитання можна було обрати кілька варіантів відповідей.
73% опитаних не підтримують право громадян Росії в'їжджати до Грузії без візи, реєструвати бізнес і купувати майно.
Також, за даними дослідження, 86% опитаних підтримують вступ Грузії до ЄС, 79% - вступ до НАТО.
Опитування проводили у форматі особистого інтерв'ю з респондентами з 14 вересня до 14 жовтня 2023 року. У дослідженні взяли участь 1200 громадян Грузії. Похибка дослідження становить +/- 2,5%.
Нагадаємо, керівна партія "Грузинська мрія" залишається на першому місці у рейтингах грузинських політсил, проте майже 70% респондентів хотіли би бачити у парламентській більшості нову партію.
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