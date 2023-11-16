Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

77% грузинів вважають Росію найбільшою політичною загрозою

 

Переважна більшість грузинів вважають, що найбільшою політичною загрозою для їхньої держави є Росія.

Про це свідчить результат опитування Міжнародного республіканського інституту (IRI), пише "Європейська правда" з посиланням на "Грузия Online".

Грузинам поставили запитання: "Яка країна становить для Грузії найбільшу політичну загрозу". У відповідях 77% назвали Росію, 12% - Туреччину і 9% - США.

За даними опитування IRI, 6% респондентів вважають Іран найбільшою політичною загрозою для Грузії, 4% - Китай, 4% - Вірменію, 4% - Азербайджан, 3% - Україну.

9% респондентів утрималися від відповіді або відповіли "не знаю". На це запитання можна було обрати кілька варіантів відповідей.

73% опитаних не підтримують право громадян Росії в'їжджати до Грузії без візи, реєструвати бізнес і купувати майно.

Також, за даними дослідження, 86% опитаних підтримують вступ Грузії до ЄС, 79% - вступ до НАТО.

Опитування проводили у форматі особистого інтерв'ю з респондентами з 14 вересня до 14 жовтня 2023 року. У дослідженні взяли участь 1200 громадян Грузії. Похибка дослідження становить +/- 2,5%.

Нагадаємо, керівна партія "Грузинська мрія" залишається на першому місці у рейтингах грузинських політсил, проте майже 70% респондентів хотіли би бачити у парламентській більшості нову партію.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,2496
  0,0147
 0,04
EUR
 1
 39,3054
  0,0885
 0,22

Курс обміну валют на сьогодні, 10:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,2248  0,04 0,10 37,8296  0,03 0,08
EUR 40,0167  0,06 0,15 40,8693  0,02 0,05

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,2800  0,02 0,06 36,3200  0,01 0,01
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес