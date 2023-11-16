Фінансові новини
- |
- 16.11.23
- |
- 09:11
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Сенат США слідом за Палатою представників схвалив проєкт для уникнення шатдауну
08:48 16.11.2023 |
Сенат США напередодні ухвалив тимчасовий проєкт про додаткове фінансування для уникнення зупинки роботи уряду.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.
Сенат ухвалив законопроєкт 87 голосами, проти висловилися 11 сенаторів.
Перед цим документ був схвалений Палатою представників. Тепер його направлять президенту Джо Байдену для підписання.
Проєкт продовжить фінансування роботи уряду до середини січня-початку лютого.
Законопроєкт продовжує фінансування до 19 січня для пріоритетних галузей, таких як військове будівництво, підтримка ветеранів, транспорт, житлове будівництво та Міністерство енергетики. Решта функцій уряду буде фінансуватися до 2 лютого.
Ухвалена пропозиція не передбачає додаткової допомоги Ізраїлю чи Україні.
Раніше конгресмен-республіканець Дон Бейкон заявив, що у Палаті представників загалом вже знають, що робити із законопроєктом щодо допомоги Україні, а також, скільки приблизно грошей хочуть виділити Києву. На його думку, розгляд може відбутися у грудні.
Адміністрація Байдена закликає Конгрес якнайшвидше схвалити запит Білого дому на допомогу Україні, щоб запобігти серйозним наслідкам для її обороноздатності.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Дослідження: Вступ України до ЄС - посильне завдання
|Україна стала повноправним учасником Механізму захисту ЄС
|ПриватБанк не повернуть Коломойському - апеляційний суд підтвердив законність націоналізації
|Уряд створив новий механізм страхування суден від воєнних ризиків. Обсяг покриття – $50 мільйонів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Радбез ООН ухвалив резолюцію про гуманітарні паузи в Секторі Гази
|Байден після переговорів знову назвав Сі Цзіньпіна диктатором
|Сенат США слідом за Палатою представників схвалив проєкт для уникнення шатдауну
|НАТО оновить свій флот літаків-розвідників
|Опитування: Третина європейців вірять у розпад ЄС протягом 20 років
|Експрем'єру Чехії Бабішу скасували виправдання у справі про махінації з субсидіями ЄС
Бізнес
|NVIDIA представила новий флагманський чип H200 для штучного інтелекту
|Volvo представив електричний мінівен EM90
|Humane офіційно представила AI Pin - переносний пристрій із лазерним проєктором та підтримкою моделей OpenAI
|У Південній Кореї робот на смерть задавив людину, не відрізнивши її від коробки з овочами
|Infiniti показав новий концепт Vision Qe
|Німеччина, Італія та Франція інвестуватимуть щорічно понад $350 млн в аерокосмічну компанію Arianespace
|У 2024 році SpaceX може заробити $15 млрд, а Starlink принесе більше грошей, ніж контрактні пуски ракет