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АНАЛІТИКА

Сенат США слідом за Палатою представників схвалив проєкт для уникнення шатдауну

 

Сенат США напередодні ухвалив тимчасовий проєкт про додаткове фінансування для уникнення зупинки роботи уряду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

Сенат ухвалив законопроєкт 87 голосами, проти висловилися 11 сенаторів.

Перед цим документ був схвалений Палатою представників. Тепер його направлять президенту Джо Байдену для підписання.

Проєкт продовжить фінансування роботи уряду до середини січня-початку лютого.

Законопроєкт продовжує фінансування до 19 січня для пріоритетних галузей, таких як військове будівництво, підтримка ветеранів, транспорт, житлове будівництво та Міністерство енергетики. Решта функцій уряду буде фінансуватися до 2 лютого.

Ухвалена пропозиція не передбачає додаткової допомоги Ізраїлю чи Україні.

Раніше конгресмен-республіканець Дон Бейкон заявив, що у Палаті представників загалом вже знають, що робити із законопроєктом щодо допомоги Україні, а також, скільки приблизно грошей хочуть виділити Києву. На його думку, розгляд може відбутися у грудні.

Адміністрація Байдена закликає Конгрес якнайшвидше схвалити запит Білого дому на допомогу Україні, щоб запобігти серйозним наслідкам для її обороноздатності.
Ключові теги: США
 

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