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НАТО оновить свій флот літаків-розвідників
23:58 15.11.2023 |
Північноатлантичний альянс (НАТО) виведе із експлуатації розвідувальні літаки (AWACS), оснащені комплексами радіолокаційного виявлення і наведення. Як повідомила у середу, 15 листопада, пресслужба Альянсу, натомість планується закупити E-7A Wedgetail - військову версію комерційного реактивного літака Boeing 737.
Очікується, що перший літак Wedgetail буде готовий до експлуатації до 2031 року. Загалом НАТО планує придбати шість таких літаків. E-7A Wedgetail базуватиметься на авіабазі Гайленкірхен в Німеччині та зможе працювати з кількох передових пунктів по всій Європі.
"Літаки спостереження та управління мають вирішальне значення для колективної оборони НАТО, і я вітаю зобов'язання членів Альянсу інвестувати кошти у висококласні можливості", - цитує пресслужба генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга. За його словами, таким чином Альянс "продовжує адаптуватися до більш нестабільного світу".
Нині НАТО має 14 літаків AWACS, які перебувають на озброєнні з 1982 року, зазначає агенція AFP. Вони брали участь у всіх великих операціях НАТО, включаючи місії на Балканах, в Афганістані та Іраку, а також у місіях зі спостереження на східному фланзі Альянсу після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
E-7 Wedgetail - це вдосконалений літак раннього попередження та управління, який забезпечує ситуаційну обізнаність та функції командування та контролю. Він може виявляти ворожі літаки, ракети та кораблі на великих відстанях і може спрямовувати винищувачі НАТО на їхні цілі, зазначили у пресслужбі Альянсу.
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