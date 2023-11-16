Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

НАТО оновить свій флот літаків-розвідників

НАТО оновить свій флот літаків-розвідників

 

Північноатлантичний альянс (НАТО) виведе із експлуатації розвідувальні літаки (AWACS), оснащені комплексами радіолокаційного виявлення і наведення. Як повідомила у середу, 15 листопада, пресслужба Альянсу, натомість планується закупити E-7A Wedgetail ­- військову версію комерційного реактивного літака Boeing 737.

Очікується, що перший літак Wedgetail буде готовий до експлуатації до 2031 року. Загалом НАТО планує придбати шість таких літаків. E-7A Wedgetail базуватиметься на авіабазі Гайленкірхен в Німеччині та зможе працювати з кількох передових пунктів по всій Європі.

"Літаки спостереження та управління мають вирішальне значення для колективної оборони НАТО, і я вітаю зобов'язання членів Альянсу інвестувати кошти у висококласні можливості", - цитує пресслужба генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга. За його словами, таким чином Альянс "продовжує адаптуватися до більш нестабільного світу".

Нині НАТО має 14 літаків AWACS, які перебувають на озброєнні з 1982 року, зазначає агенція AFP. Вони брали участь у всіх великих операціях НАТО, включаючи місії на Балканах, в Афганістані та Іраку, а також у місіях зі спостереження на східному фланзі Альянсу після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

E-7 Wedgetail - це вдосконалений літак раннього попередження та управління, який забезпечує ситуаційну обізнаність та функції командування та контролю. Він може виявляти ворожі літаки, ракети та кораблі на великих відстанях і може спрямовувати винищувачі НАТО на їхні цілі, зазначили у пресслужбі Альянсу.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,2643
  0,0528
 0,15
EUR
 1
 39,3939
  0,4547
 1,17

Курс обміну валют на вчора, 10:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,2624  0,03 0,07 37,8590  0,04 0,11
EUR 39,9559  0,21 0,53 40,8490  0,34 0,83

Міжбанківський ринок на вчора, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,3000  0,00 0,00 36,3150  0,02 0,04
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес