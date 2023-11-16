Опитування: Третина європейців вірять у розпад ЄС протягом 20 років

Дослідження Європейської ради з міжнародних відносин (ECFR) свідчить, що серед європейських країн, а також у великих державах за межами Європи значна кількість людей вважають реальним сценарій розпаду ЄС протягом 20 років.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У порівнянні зі Сполученими Штатами й Китаєм учасники опитування, яке охопило 24 європейські та неєвропейські країни, Європейський Союз найменш часто описували як "сильний", хоча й відзначали його потенціал "м'якої сили" (тобто невійськових засобів впливу).

У Європейській раді з міжнародних відносин вказують, що респонденти за межами Європи проводять різницю між привабливістю Європи як місця для туризму й проживання та силу й стійкість ЄС як політичного проєкту.

"Надзвичайно велика кількість людей за межами Європи вважає, що ЄС розпадеться протягом наступних 20 років", - йдеться в публікації. Найбільш скептичні до майбутнього Євросоюзу в Китаї (67%), Саудівській Аравії (62%) та Росії (54%).

Понад 40% респондентів погодились із цією тезою в Південній Африці, Індії та Туреччині. Серед американців перспективу розпаду ЄС протягом 20 років підтримали 34%.

"Шокує те, що третина (33%) опитаних нами європейців також вірить у це - хоча 50% не погоджуються", - додають у ECFR.

Дослідження вказує, що погляди на розпад Євросоюзу корелюють із вірою в перемогу Росії над Україною в розв'язаній повномасштабній війні. За межами Європи 73% тих, хто вважає розпад ЄС імовірним, також очікують перемоги Росії.

"Понад те, 14% неєвропейських респондентів, які вважають розпад ЄС "дуже ймовірним", також виділяються тим, що в більшості своїй вважають перемогу Росії також "дуже ймовірною" (52%)", - вказують автори.

Дослідження ґрунтується на опитуванні громадської думки дорослого населення у вересні та жовтні 2023 року в 11 європейських країнах (Данія, Естонія, Франція, Німеччина, Італія, Польща, Португалія, Румунія, Іспанія, Швейцарія, Велика Британія).

Неєвропейські країни презентовані Бразилією, Китаєм, Індією, Індонезією, Росією, Саудівською Аравією, Південною Африкою, Південною Кореєю, Туреччиною та США.

Нагадаємо, останні опитування свідчать, що переважна більшість німців, навіть ультраправі, підтримують членство у ЄС.

Тим часом у Польщі половина населення схвалює збереження тієї підтримки, яку зараз мають українські біженці в країні, але майже 40% більшою чи меншою мірою проти.