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Експрем'єру Чехії Бабішу скасували виправдання у справі про махінації з субсидіями ЄС
23:42 15.11.2023 |
Вищий суд Праги у середу скасував виправдальний вирок колишньому прем'єр-міністру Чехії Андрею Бабішу у справі про нецільове використання субсидій Європейського Союзу, відомій як справа про "Лелече гніздо".
Про це, як повідомляє "Європейська правда", повідомляє судове видання Чехії Ceska justice.
Згідно з рішенням Вищого суду Праги, виправдальний вирок Бабішу, винесений Муніципальним судом чеської столиці в січні, був скасований через "недостатні та неправильно використані докази".
Голова колегії Вищого суду Праги Єва Бразділова пояснила, що судді мають "фундаментальні застереження" щодо підходу колег нижчої інстанції до аналізу й трактування доказів, "оскільки слідчий суд повністю проігнорував цілу низку доказів, розглядаючи лише дуже вузько визначену частину подій".
Тепер справа повертається до Муніципального суду, який повинен винести нове рішення.
Нагадаємо, справа про "Лелече гніздо" стосується гранту Євросоюзу на 50 мільйонів євро на будівництво конференц-центру в центральній Чехії. Прокуратура звинувачувала колишню радницю Бабіша Яну Надьову в шахрайстві з субсидіями та завданні шкоди фінансовим інтересам ЄС, а самого Бабіша - у пособництві в шахрайстві з субсидіями.
Бабіша зокрема звинувачували в тому, що він незаконно скористався субсидією ЄС до того, як створив свою партію ANO в 2011 році, для будівництва конференц-центру "Лелече гніздо" під Прагою, приховуючи свою власність на цей проєкт. Бабіш заперечував протиправні дії і неодноразово відкидав справу проти нього як політичну.
Європейська комісія визнала його винним у конфлікті інтересів, оскільки компанія Agrofert, в якій працює понад 30 тисяч осіб, використовувала субсидії на розвиток під час його перебування в уряді.
У січні Празький суд виправдав Бабіша й Надьову у справі, але прокуратура скористалась правом на апеляцію.
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