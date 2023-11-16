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Іран має достатні запаси урану для створення трьох ядерних бомб, - Reuters
23:33 15.11.2023 |
В Ірану достатньо урану, збагаченого до 60% чистоти, для створення трьох ядерних бомб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Так вважають у Міжнародному агентстві з атомної енергії. Тегеран все ще перешкоджає діяльності МАГАТЕ з ключових питань.
Запаси іранського урану, збагаченого до 60%, зросли на 6,7 кг до 128,3 кг з моменту останнього звіту від 4 вересня.
"Це більш ніж утричі перевищує приблизно 42 кг, яких, за визначенням МАГАТЕ, теоретично достатньо для створення ядерної бомби при подальшому збагаченні", - пише Reuters.
Іран хоче створити ядерну зброю
За словами колишнього глави об'єднаного комітету начальників штабів США генерала Марка Міллі, Іран здатний розробити ядерну зброю вже за кілька місяців, проте Штати не дадуть йому цього зробити.
Також у Міноборони Ізраїлю заявили, що Іран уже накопичив достатньо розщеплюваного матеріалу для створення п'яти ядерних бомб.
Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван говорив, що Сполучені Штати мають намір вжити всіх необхідних заходів, щоб Іран не отримав ядерної зброї.
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