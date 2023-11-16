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АНАЛІТИКА

Ердоган заявив про підтримку «ХАМАС» та обізвав Ізраїль терористичною державою

 

Президент Туреччини Раджем Тайїп Ердоган заявив, що підтримує «ХАМАС», а Ізраїль є терористичною державою, яка прагне знищити Сектор Газа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel.

Під час виступу перед своїми однопартійцями Ердоган заявив, що Туреччина зробить кроки для того, щоб "політичні та військові лідери Ізраїлю постали перед судом у міжнародних судах".

"Ізраїль реалізує стратегію тотального знищення міста і його жителів. Я відкрито заявляю, що Ізраїль є терористичною державою", - сказав Ердоган.

Він також заявив, що вважає "ХАМАС" "борцями опору", які намагаються захистити свої землі та народ.

Висловлювання Ердогана про війну в Ізраїлі

Нещодавно президент Туреччини називав терористів ХАМАС, які напали на Ізраїль, "визволителями", а їхні дії - нібито логічними. При цьому він звинуватив Ізраїль у звірствах на території Сектору Гази.

Після цього на мітингу на підтримку Палестини у Стамбулі Ердоган назвав Ізраїль "воєнним злочинцем та окупантом", а ХАМАС - "братами". Він також скасував візит до Ізраїлю. У відповідь Ізраїль відкликав своїх дипломатів.

Також зазначимо, що Ердоган порівняв загиблих палестинців із жертвами російської агресії проти України.

Війна Ізраїлю з ХАМАС

На початку жовтня бойовики ХАМАС розпочали масштабне вторгнення до Ізраїлю. Вони вбивали та викрадали як військових, так і мирних жителів. У відповідь Ізраїль оголосив військову операцію проти бойовиків "Залізні мечі".

У її рамках ЦАХАЛ розширив наземну операцію у Секторі Газа. У регіон було введено війська та техніка.

За даними Сил оборони Ізраїлю, ХАМАС втратив контроль над північною частиною Сектору Газа, тому що десятки тисяч людей перейшли на південну сторону.

Також повідомлялося, що Білий дім має інформацію стосовно того, що бойовики ХАМАС у Газі використовують лікарні та тунелі під ними, щоб утримувати там заручників та зберігати зброю.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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