Чехія заморозить усі державні активи Росії на своїй території – голова МЗС

Уряд Чехії в середу підтримав пропозицію міністра закордонних справ Яна Ліпавського про заморожування усіх державних активів Росії на чеській території.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Ліпавський написав у Twitter (X).

"За моєю пропозицією уряд сьогодні схвалив заморожування російських державних активів у Чеській Республіці. На цьому комерційна діяльність, яку Росія використовує для фінансування вбивств українців, закінчується", - написав голова чеського МЗС.

Він не конкретизував обсягу цих активів і термінів утілення рішення.

Водночас на пресконференції, яку цитує портал Novinky, Ліпавський оголосив про внесення до чеського санкційного списку російського федерального підприємства з управління активами за кордоном управління справами президента РФ "Госзагрансобственность".

"Підприємство є юридичною особою, яка фінансує російський режим, який вбиває мирне населення в Україні", - зазначив він.

олова МЗС Чехії вказав, що об'єкти нерухомості, пов'язані з "Госзагрансобственностью", розміщені переважно у Празі та Карлових Варах. Фінансові рахунки підприємства будуть заблоковані, а його власність у земельному кадастрі заморожена, аби воно не змогло продати нерухомість.

Загалом Чехія заморозила підсанкційних активів на суму понад 415 мільйонів євро.

Крім того, країна має національний санкційний список проти Росії, до якого увійшли зокрема московський патріарх Кирил, російський олігарх Владімір Євтушенко та його син, а також головний ракетобудівник Росії Борис Обносов та його зять, який живе у Празі.