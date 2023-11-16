ЄС узгодив 12-й пакет санкцій проти Росії

У дванадцятому пакеті санкцій ЄС щодо Росії Європейська Комісія (ЄК) запропонувала, зокрема, на заборонити імпорту російських алмазів і скрапленого нафтового газу. Про це у середу, 15 листопада, повідомила агенція AFP, яка ознайомилася із документом.

Так, ЄК пропонує ввести ембарго наімпорт російських природних та синтетичних алмазів, а також ювелірних виробів з початку 2024 року. Водночас на російські алмази, оброблені в третіх країнах, заборону планується ввести з вересня наступного року. Таким чином планується обмежити доходи РФ на близько чотири мільярдів доларів, наголошує AFP.

Також пропонується запровадити нові санкції на імпорт з Росії скраплених нафтових газів - пропану і бутану, які зазвичай використовуються в нагрівальних приладах і кухонному обладнанні. Крім того, ЄК планує посилити контроль за перевезеннями у морі, щоб ускладнити Кремлю обхід "стелі цін" на нафту. Санкції пропонується і щодо російського військового, оборонного та іт-секторів.

У списку - відповідальні за підрив територіальної цілісності України

Водночас, як повідомила Дипломатична служба ЄС, у новий санкційний пакет пропонується додати ще понад 120 фізичних та юридичних осіб, які брали участь у підриві суверенітету та територіальної цілісності України. Зокрема, йдеться про організаторів незаконних так званих "виборів" на тимчасово окупованих територіях України, осіб, відповідальних за примусове "перевиховання" українських дітей, а також осіб, які поширюють дезінформацію та пропаганду проти України. Зазначається, що відповідні пропозиції разом з Єврокомісією подав верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

Перший раунд обговорення санкцій посли країн-членів ЄС мають провести 17 листопада у Комітеті постійних представників країн ЄС. У разі узгодженням пакета на рівні постпредів офіційне рішення має одноголосно ухвалити Рада ЄС.