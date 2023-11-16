Фінансові новини
- |
- 16.11.23
- |
- 00:18
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
ЄС узгодив 12-й пакет санкцій проти Росії
20:15 15.11.2023 |
У дванадцятому пакеті санкцій ЄС щодо Росії Європейська Комісія (ЄК) запропонувала, зокрема, на заборонити імпорту російських алмазів і скрапленого нафтового газу. Про це у середу, 15 листопада, повідомила агенція AFP, яка ознайомилася із документом.
Так, ЄК пропонує ввести ембарго наімпорт російських природних та синтетичних алмазів, а також ювелірних виробів з початку 2024 року. Водночас на російські алмази, оброблені в третіх країнах, заборону планується ввести з вересня наступного року. Таким чином планується обмежити доходи РФ на близько чотири мільярдів доларів, наголошує AFP.
Також пропонується запровадити нові санкції на імпорт з Росії скраплених нафтових газів - пропану і бутану, які зазвичай використовуються в нагрівальних приладах і кухонному обладнанні. Крім того, ЄК планує посилити контроль за перевезеннями у морі, щоб ускладнити Кремлю обхід "стелі цін" на нафту. Санкції пропонується і щодо російського військового, оборонного та іт-секторів.
У списку - відповідальні за підрив територіальної цілісності України
Водночас, як повідомила Дипломатична служба ЄС, у новий санкційний пакет пропонується додати ще понад 120 фізичних та юридичних осіб, які брали участь у підриві суверенітету та територіальної цілісності України. Зокрема, йдеться про організаторів незаконних так званих "виборів" на тимчасово окупованих територіях України, осіб, відповідальних за примусове "перевиховання" українських дітей, а також осіб, які поширюють дезінформацію та пропаганду проти України. Зазначається, що відповідні пропозиції разом з Єврокомісією подав верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.
Перший раунд обговорення санкцій посли країн-членів ЄС мають провести 17 листопада у Комітеті постійних представників країн ЄС. У разі узгодженням пакета на рівні постпредів офіційне рішення має одноголосно ухвалити Рада ЄС.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна стала повноправним учасником Механізму захисту ЄС
|ПриватБанк не повернуть Коломойському - апеляційний суд підтвердив законність націоналізації
|Уряд створив новий механізм страхування суден від воєнних ризиків. Обсяг покриття – $50 мільйонів
|Німеччина оголосила про нову партію військової допомоги Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|НАТО оновить свій флот літаків-розвідників
|Опитування: Третина європейців вірять у розпад ЄС протягом 20 років
|Експрем'єру Чехії Бабішу скасували виправдання у справі про махінації з субсидіями ЄС
|Іран має достатні запаси урану для створення трьох ядерних бомб, - Reuters
|Іран заявив «ХАМАСу», що не вступить у війну проти Ізраїля
|Ердоган заявив про підтримку «ХАМАС» та обізвав Ізраїль терористичною державою
Бізнес
|NVIDIA представила новий флагманський чип H200 для штучного інтелекту
|Volvo представив електричний мінівен EM90
|Humane офіційно представила AI Pin - переносний пристрій із лазерним проєктором та підтримкою моделей OpenAI
|У Південній Кореї робот на смерть задавив людину, не відрізнивши її від коробки з овочами
|Infiniti показав новий концепт Vision Qe
|Німеччина, Італія та Франція інвестуватимуть щорічно понад $350 млн в аерокосмічну компанію Arianespace
|У 2024 році SpaceX може заробити $15 млрд, а Starlink принесе більше грошей, ніж контрактні пуски ракет