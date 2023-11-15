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Молдова приєдналась до чотирьох пакетів санкцій ЄС проти Росії
17:29 15.11.2023 |
Молдова за останні півтора року приєдналася до чотирьох із шести пакетів санкцій, запроваджених ЄС проти Росії.
Про це заявив міністр закордонних справ і євроінтеграції Молдови Ніку Попеску на пресконференції 15 листопада, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.
Глава відомства зазначив, що за останні півтора року Молдова приєдналася до пакетів санкцій, спрямованих проти кількох держав, зокрема проти Росії.
"Є ще деякі пакети санкцій, які аналізують на предмет економічного впливу на Молдову. Очевидно, що наша мета - зберегти стабільність і безпеку нашої країни. Абсолютно всі рішення про приєднання Молдови до нових санкцій проходять аналіз...
Є шість пакетів санкцій, які зачіпають громадян або юридичних осіб з Російської Федерації. На цьому етапі Молдова приєдналася до чотирьох із них", - сказав Попеску.
На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Молдова заявляла, що не буде одразу ж приєднуватися до певних обмежувальних заходів, зокрема, санкцій проти РФ.
Голова делегації Європейського Союзу в Молдові торік у липні заявляв, що Брюссель не вимагає від Кишинева вводити антиросійські санкції, але "буде радий бачити" розвиток у цьому напрямку.
Однак у березні цього року Попеску оголосив, що Кишинів переоцінить деякі рішення, ухвалені раніше щодо санкцій, і представить нові. Він пообіцяв, що ступінь приєднання країни до санкцій ЄС значно зросте.
Молдова разом з Україною є кандидатом на вступ у ЄС. Євросоюз очікує від своїх майбутніх членів узгодження зовнішньополітичного вектору та, зокрема, дотримання санкційної політики Європейського Союзу.
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