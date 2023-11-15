Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Молдова приєдналась до чотирьох пакетів санкцій ЄС проти Росії

 

Молдова за останні півтора року приєдналася до чотирьох із шести пакетів санкцій, запроваджених ЄС проти Росії.

Про це заявив міністр закордонних справ і євроінтеграції Молдови Ніку Попеску на пресконференції 15 листопада, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

Глава відомства зазначив, що за останні півтора року Молдова приєдналася до пакетів санкцій, спрямованих проти кількох держав, зокрема проти Росії.

"Є ще деякі пакети санкцій, які аналізують на предмет економічного впливу на Молдову. Очевидно, що наша мета - зберегти стабільність і безпеку нашої країни. Абсолютно всі рішення про приєднання Молдови до нових санкцій проходять аналіз...

Є шість пакетів санкцій, які зачіпають громадян або юридичних осіб з Російської Федерації. На цьому етапі Молдова приєдналася до чотирьох із них", - сказав Попеску.

На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Молдова заявляла, що не буде одразу ж приєднуватися до певних обмежувальних заходів, зокрема, санкцій проти РФ.

Голова делегації Європейського Союзу в Молдові торік у липні заявляв, що Брюссель не вимагає від Кишинева вводити антиросійські санкції, але "буде радий бачити" розвиток у цьому напрямку.

Однак у березні цього року Попеску оголосив, що Кишинів переоцінить деякі рішення, ухвалені раніше щодо санкцій, і представить нові. Він пообіцяв, що ступінь приєднання країни до санкцій ЄС значно зросте.

Молдова разом з Україною є кандидатом на вступ у ЄС. Євросоюз очікує від своїх майбутніх членів узгодження зовнішньополітичного вектору та, зокрема, дотримання санкційної політики Європейського Союзу.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,2643
  0,0528
 0,15
EUR
 1
 39,3939
  0,4547
 1,17

Курс обміну валют на сьогодні, 10:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,2624  0,03 0,07 37,8590  0,04 0,11
EUR 39,9559  0,21 0,53 40,8490  0,34 0,83

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,3000  0,00 0,00 36,3150  0,02 0,04
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес