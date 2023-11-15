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АНАЛІТИКА

Ціни виробників у США в жовтні впали на 0,5% м/м - максимально з квітня 2020р.

Ціни ви

 

робників у США (індекс PPI) у жовтні опустилися на 0,5% відносно попереднього місяця, йдеться в повідомленні міністерства праці країни.

Це максимальні темпи падіння з квітня 2020 року.

Аналітики в середньому прогнозували зростання на 0,1%, за даними Trading Economics.

Згідно з переглянутими даними, у вересні індекс підвищився на 0,4%, а не на 0,5%, як повідомлялося раніше.

Вартість товарів минулого місяця зменшилася на 1,4%, що стало першим зниженням з травня. Насамперед, це було зумовлено падінням цін на бензин на 15,3%. Тим часом тютюнова продукція подорожчала на 2,4%.

Індекс PPI у жовтні відносно того ж місяця 2022 року збільшився на 1,3% після підвищення на 2,2% попереднього місяця.

Менш волатильний індикатор, що не враховує вартості продуктів харчування та енергоносіїв, (індекс Core PPI) підвищився на 2,4% у річному вираженні та не змінився за місяць. Темпи зростання обох показників сповільнилися, у вересні вони становили 2,7% і 0,2% відповідно.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

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