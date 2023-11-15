Фінансові новини
- |
- 15.11.23
- |
- 18:10
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ціни виробників у США в жовтні впали на 0,5% м/м - максимально з квітня 2020р.
17:21 15.11.2023 |
Ціни ви
робників у США (індекс PPI) у жовтні опустилися на 0,5% відносно попереднього місяця, йдеться в повідомленні міністерства праці країни.
Це максимальні темпи падіння з квітня 2020 року.
Аналітики в середньому прогнозували зростання на 0,1%, за даними Trading Economics.
Згідно з переглянутими даними, у вересні індекс підвищився на 0,4%, а не на 0,5%, як повідомлялося раніше.
Вартість товарів минулого місяця зменшилася на 1,4%, що стало першим зниженням з травня. Насамперед, це було зумовлено падінням цін на бензин на 15,3%. Тим часом тютюнова продукція подорожчала на 2,4%.
Індекс PPI у жовтні відносно того ж місяця 2022 року збільшився на 1,3% після підвищення на 2,2% попереднього місяця.
Менш волатильний індикатор, що не враховує вартості продуктів харчування та енергоносіїв, (індекс Core PPI) підвищився на 2,4% у річному вираженні та не змінився за місяць. Темпи зростання обох показників сповільнилися, у вересні вони становили 2,7% і 0,2% відповідно.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна стала повноправним учасником Механізму захисту ЄС
|ПриватБанк не повернуть Коломойському - апеляційний суд підтвердив законність націоналізації
|Уряд створив новий механізм страхування суден від воєнних ризиків. Обсяг покриття – $50 мільйонів
|Німеччина оголосила про нову партію військової допомоги Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Дослідження: Вступ України до ЄС - посильне завдання
|Словацькі перевізники пригрозили приєднатися до блокади українського кордону
|Молдова приєдналась до чотирьох пакетів санкцій ЄС проти Росії
|Ціни виробників у США в жовтні впали на 0,5% м/м - максимально з квітня 2020р.
|У Греції затримали підозрюваного у розкраданні 43 млн грн Міноборони України
|Україна стала повноправним учасником Механізму захисту ЄС
|Rheinmetall передасть ЗСУ авіадесантні тактичні машини Caracal на базі Mercedes-Benz G-Сlass, Україна стане першим оператором таких автомобілів
Бізнес
|NVIDIA представила новий флагманський чип H200 для штучного інтелекту
|Volvo представив електричний мінівен EM90
|Humane офіційно представила AI Pin - переносний пристрій із лазерним проєктором та підтримкою моделей OpenAI
|У Південній Кореї робот на смерть задавив людину, не відрізнивши її від коробки з овочами
|Infiniti показав новий концепт Vision Qe
|Німеччина, Італія та Франція інвестуватимуть щорічно понад $350 млн в аерокосмічну компанію Arianespace
|У 2024 році SpaceX може заробити $15 млрд, а Starlink принесе більше грошей, ніж контрактні пуски ракет