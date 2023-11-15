Франція занепокоїлась долею камамберу через плани нових правил ЄС

Французькі сировари протестують проти запропонованого ЄС закону про переробку відходів, звинувачуючи Брюссель у тому, що він ставить під загрозу один з найцінніших традиційних продуктів харчування країни - сир камамбер.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у публікації видання Politico.

Законопроєкт спрямований на поступову відмову від одноразового пакування на користь перероблених матеріалів. Але французькі виробники сиру побоюються, що нові правила загрожують традиційному пакуванню камамберу - характерній дерев'яній коробці.

Французькі ЗМІ підхопили занепокоєння сироварів, звинувативши ЄС у загрозі "гастрономічним скарбам" Франції. Медіа стверджують, що певні сири неминуче втратять свій знак "географічного зазначення" і попереджають, що це може вплинути на до 2 тисяч робочих місць.

Державний секретар Франції з європейських справ Лоранс Бун приєдналася до хору стурбованих голосів, попередивши Брюссель, що він ризикує зазнати піар-катастрофи всього за кілька місяців до європейських виборів.

"Якщо ми хочемо карикатурно зобразити Європу перед виборами, давайте зачепимо виробників камамберу та їхню дерев'яну упаковку", - сказала Бун у розмові з журналістами.

У Єврокомісії запевнили, що закон не перешкоджатиме використанню дерев'яної упаковки, як цього побоюються деякі представники французької сироварної промисловості.

"Виробникам, можливо, доведеться... покращити переробку або повторне використання дерев'яних пакувань. Але це також стосується виробників інших видів упаковки", - сказав речник Єврокомісії.

Але виробники пакування попереджають, що запровадження системи переробки деревини буде занадто дорогим і домагаються винятку для коробок з-під камамберу, які, за їхніми словами, біологічно розкладаються і створюють менше відходів, ніж пластик.

Закон ще має бути узгоджений Європейським парламентом та національними урядами, і речник Єврокомісії заявив, що Брюссель працює над "вирішенням усіх невирішених питань та проблем у діалозі з галуззю".

Камамбер вважається найбільш споживаним м'яким сиром у Франції, хоча у вересні 2021 року продажі італійської моцарелли в країні вперше виявилися вищими, аніж камамберу.

А цьогоріч Франція розраховує на повернення статусу найбільшого виробника вина у світі.