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АНАЛІТИКА

Єврокомісія погіршила прогноз зростання ВВП єврозони у 2023р до 0,6%, у 2024р - до 1,2%

 

Європейська комісія (ЄК) погіршила прогноз зростання економіки єврозони в 2023 році до 0,6% з очікуваних раніше 0,8%.

У 2024 році, як очікується, ВВП єврозони зросте на 1,2%, а не на 1,3%, йдеться в огляді ЄК.

Прогноз збільшення економіки Євросоюзу на поточний рік також погіршено до 0,6% з 0,8%, на наступний рік - до 1,3% з 1,4%.

У 2025 році Єврокомісія очікує зростання економіки єврозони на 1,6%, ЄС - на 1,7%.

Як очікують у ЄК, глобальний ВВП збільшиться на 3,5% поточного року, на 3,2% наступного і на 3,5% 2025 року.

"Європейська економіка втратила імпульс до зростання цього року на тлі зростання цін, слабкого зовнішнього попиту і посилення грошово-кредитної політики", - йдеться в огляді.

Інфляція в Європі помітно знизилася з пікових рівнів, проте залишається, як і раніше, високою, зазначили автори звіту. Висока інфляція і відсоткові ставки чинять більш негативний вплив на економіку, ніж очікувалося раніше, і останні статдані та опитування свідчать про те, що низький рівень економічної активності також спостерігатиметься в четвертому кварталі поточного року.

"Економічна активність, як очікується, повільно зростатиме слідом за відновленням споживчих витрат і на тлі сильного і стабільного ринку праці, триваючого зростання зарплат і зниження інфляції, - йдеться у звіті. - Незважаючи на посилення ДКП, інвестиції, як очікується, продовжать зростати завдяки сильним фінансовим показникам у корпоративному секторі".

Прогноз інфляції в єврозоні (індекс HICP) на поточний рік залишено на рівні 5,6%, на наступний - підвищено до 3,2% з 2,9%. У 2025 році інфляція, як очікується, опуститься до 2,2%.

У ЄС, згідно з прогнозом ЄК, інфляція цього року становитиме 6,5%, наступного - 3,5% (раніше - 3,2%), у 2025 році - 2,4%.

"У міру того, як посилення ДКП дедалі сильніше позначається на економіці, інфляція й надалі сповільнюватиметься, хоча й більш слабкими темпами", - очікують автори звіту, які прогнозують послаблення інфляційного тиску в основних сегментах, зокрема в цінах на їжу, промислових товарах і послугах.

Дефіцит держбюджетів країн ЄС у 2023 році, як очікується, становитиме 3,2% ВВП проти 3,3% роком раніше, у 2024 році - 2,8% ВВП.

Згідно з прогнозом ЄК, ВВП Німеччини 2023 року скоротиться на 0,3%, а наступного зросте на 0,8%. Раніше очікувалося зниження першого показника на 0,4% і зростання другого на 1,1%.

Прогноз зростання економіки Франції на 2023 рік підтверджено на рівні 1%, на наступний - на рівні 1,2%.

Економіка Італії, як очікується, зросте на 0,7% і 0,9% у 2023 і 2024 роках відповідно, Іспанії - на 2,4% і 1,7%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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