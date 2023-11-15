Фінансові новини
- |
- 15.11.23
- |
- 18:10
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Єврокомісія погіршила прогноз зростання ВВП єврозони у 2023р до 0,6%, у 2024р - до 1,2%
15:38 15.11.2023 |
Європейська комісія (ЄК) погіршила прогноз зростання економіки єврозони в 2023 році до 0,6% з очікуваних раніше 0,8%.
У 2024 році, як очікується, ВВП єврозони зросте на 1,2%, а не на 1,3%, йдеться в огляді ЄК.
Прогноз збільшення економіки Євросоюзу на поточний рік також погіршено до 0,6% з 0,8%, на наступний рік - до 1,3% з 1,4%.
У 2025 році Єврокомісія очікує зростання економіки єврозони на 1,6%, ЄС - на 1,7%.
Як очікують у ЄК, глобальний ВВП збільшиться на 3,5% поточного року, на 3,2% наступного і на 3,5% 2025 року.
"Європейська економіка втратила імпульс до зростання цього року на тлі зростання цін, слабкого зовнішнього попиту і посилення грошово-кредитної політики", - йдеться в огляді.
Інфляція в Європі помітно знизилася з пікових рівнів, проте залишається, як і раніше, високою, зазначили автори звіту. Висока інфляція і відсоткові ставки чинять більш негативний вплив на економіку, ніж очікувалося раніше, і останні статдані та опитування свідчать про те, що низький рівень економічної активності також спостерігатиметься в четвертому кварталі поточного року.
"Економічна активність, як очікується, повільно зростатиме слідом за відновленням споживчих витрат і на тлі сильного і стабільного ринку праці, триваючого зростання зарплат і зниження інфляції, - йдеться у звіті. - Незважаючи на посилення ДКП, інвестиції, як очікується, продовжать зростати завдяки сильним фінансовим показникам у корпоративному секторі".
Прогноз інфляції в єврозоні (індекс HICP) на поточний рік залишено на рівні 5,6%, на наступний - підвищено до 3,2% з 2,9%. У 2025 році інфляція, як очікується, опуститься до 2,2%.
У ЄС, згідно з прогнозом ЄК, інфляція цього року становитиме 6,5%, наступного - 3,5% (раніше - 3,2%), у 2025 році - 2,4%.
"У міру того, як посилення ДКП дедалі сильніше позначається на економіці, інфляція й надалі сповільнюватиметься, хоча й більш слабкими темпами", - очікують автори звіту, які прогнозують послаблення інфляційного тиску в основних сегментах, зокрема в цінах на їжу, промислових товарах і послугах.
Дефіцит держбюджетів країн ЄС у 2023 році, як очікується, становитиме 3,2% ВВП проти 3,3% роком раніше, у 2024 році - 2,8% ВВП.
Згідно з прогнозом ЄК, ВВП Німеччини 2023 року скоротиться на 0,3%, а наступного зросте на 0,8%. Раніше очікувалося зниження першого показника на 0,4% і зростання другого на 1,1%.
Прогноз зростання економіки Франції на 2023 рік підтверджено на рівні 1%, на наступний - на рівні 1,2%.
Економіка Італії, як очікується, зросте на 0,7% і 0,9% у 2023 і 2024 роках відповідно, Іспанії - на 2,4% і 1,7%.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна стала повноправним учасником Механізму захисту ЄС
|ПриватБанк не повернуть Коломойському - апеляційний суд підтвердив законність націоналізації
|Уряд створив новий механізм страхування суден від воєнних ризиків. Обсяг покриття – $50 мільйонів
|Німеччина оголосила про нову партію військової допомоги Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Дослідження: Вступ України до ЄС - посильне завдання
|Словацькі перевізники пригрозили приєднатися до блокади українського кордону
|Молдова приєдналась до чотирьох пакетів санкцій ЄС проти Росії
|Ціни виробників у США в жовтні впали на 0,5% м/м - максимально з квітня 2020р.
|У Греції затримали підозрюваного у розкраданні 43 млн грн Міноборони України
|Україна стала повноправним учасником Механізму захисту ЄС
|Rheinmetall передасть ЗСУ авіадесантні тактичні машини Caracal на базі Mercedes-Benz G-Сlass, Україна стане першим оператором таких автомобілів
Бізнес
|NVIDIA представила новий флагманський чип H200 для штучного інтелекту
|Volvo представив електричний мінівен EM90
|Humane офіційно представила AI Pin - переносний пристрій із лазерним проєктором та підтримкою моделей OpenAI
|У Південній Кореї робот на смерть задавив людину, не відрізнивши її від коробки з овочами
|Infiniti показав новий концепт Vision Qe
|Німеччина, Італія та Франція інвестуватимуть щорічно понад $350 млн в аерокосмічну компанію Arianespace
|У 2024 році SpaceX може заробити $15 млрд, а Starlink принесе більше грошей, ніж контрактні пуски ракет