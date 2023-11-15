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У Вірменії пояснили неучасть у засіданнях ОДКБ, поки виходити звідти не планують
13:21 15.11.2023 |
Секретар Ради безпеки Вірменії Армен Григорян у вівторок пояснив рішення країни відмовитись від участі в останніх засіданнях Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) - військового союзу під фактичною егідою Росії.
Слова Григоряна в телевізійному інтерв'ю цитує портал News.am, повідомляє "Європейська правда".
Вірменський посадовець нагадав, що країна не брала участі в засіданнях ОДКБ після війни в Нагірному Карабаху 2020 року, коли в організації "говорили, що Нагірний Карабах не є суверенною частиною" Вірменії.
"Але з травня 2021 року, коли азербайджанські війська вторглися на суверенну територію Вірменії, ми звернулися до ОДКБ, і з цього моменту до вересня минулого року, коли Азербайджан напав на Вірменію й ми попросили про допомогу, ми не отримали необхідної допомоги для захисту нашої суверенної території", - додав він.
За словами Григоряна, через це в Єревана "виникли численні питання" до ОДКБ, на які він досі не має відповідей, що "також є причиною того, чому ми не беремо участі в засіданні Ради колективної безпеки ОДКБ".
Секретар вірменського Радбезу не назвав неучасть у засіданнях демаршем і додав, що питання виходу з ОДКБ на порядку денному не стоїть.
"Ми очікуємо відповідей на питання, пов'язані з ОДКБ, я не бачу жодної проблеми в тому, що ми не беремо участі в жодному заході в рамках ОДКБ", - додав він.
Вірменський прем'єр Нікол Пашинян раніше заявляв, що агресивні дії Азербайджану і бездіяльність ОДКБ привели Вірменію до рішення "диверсифікувати відносини у сфері безпеки", і говорив, що вихід країни з ОДКБ не знятий з порядку денного.
Росія публічно критикувала Вірменію за такий "розворот від РФ".
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