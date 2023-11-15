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ЄС пропонує в рамках нових санкцій проти РФ заборонити експорт деяких верстатів - ЗМІ
13:05 15.11.2023 |
Євросоюз у рамках нового пакета антиросійських санкцій пропонує ввести заборону на експорт деяких типів верстатів і деталей до них, повідомляє в середу Bloomberg із посиланням на внутрішні європейські документи.
Згідно з інформацією агентства, йдеться про "верстати і деталі до них, які можуть бути використані для виробництва зброї". Крім того, за даними Bloomberg, Брюссель розглядає можливість обмежень на такі товари, як літієві батареї, термостати, деякі хімікати, двигуни для безпілотників.
Згідно з документом, у проєкт пропозицій щодо нового пакета, як і очікувалося, буде включено заборону на постачання російських алмазів із 1 січня. Також у ньому фігурують додаткові заходи, які дадуть змогу, на думку Брюсселя, забезпечити дотримання стелі цін на російську нафту.
Очікується, що члени ЄС обговорять ці пропозиції цього тижня. У повідомленні наголошується, що за підсумками цього обговорення список запропонованих заходів може зазнати змін.
Раніше глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що планує представити в середу спільно з Єврокомісією пропозиції щодо 12-го пакета антиросійських санкцій, що містить, зокрема, обмеження щодо російських алмазів, заходи з підвищення ефективності стелі цін на нафту з РФ.
Попередній пакет санкцій ЄС ухвалив у червні 2023 року.
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