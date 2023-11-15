Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ЄС пропонує в рамках нових санкцій проти РФ заборонити експорт деяких верстатів - ЗМІ

 

Євросоюз у рамках нового пакета антиросійських санкцій пропонує ввести заборону на експорт деяких типів верстатів і деталей до них, повідомляє в середу Bloomberg із посиланням на внутрішні європейські документи.

Згідно з інформацією агентства, йдеться про "верстати і деталі до них, які можуть бути використані для виробництва зброї". Крім того, за даними Bloomberg, Брюссель розглядає можливість обмежень на такі товари, як літієві батареї, термостати, деякі хімікати, двигуни для безпілотників.

Згідно з документом, у проєкт пропозицій щодо нового пакета, як і очікувалося, буде включено заборону на постачання російських алмазів із 1 січня. Також у ньому фігурують додаткові заходи, які дадуть змогу, на думку Брюсселя, забезпечити дотримання стелі цін на російську нафту.

Очікується, що члени ЄС обговорять ці пропозиції цього тижня. У повідомленні наголошується, що за підсумками цього обговорення список запропонованих заходів може зазнати змін.

Раніше глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що планує представити в середу спільно з Єврокомісією пропозиції щодо 12-го пакета антиросійських санкцій, що містить, зокрема, обмеження щодо російських алмазів, заходи з підвищення ефективності стелі цін на нафту з РФ.

Попередній пакет санкцій ЄС ухвалив у червні 2023 року.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,3171
  0,1562
 0,43
EUR
 1
 38,9392
  0,3447
 0,89

Курс обміну валют на сьогодні, 10:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,2624  0,03 0,07 37,8590  0,04 0,11
EUR 39,9559  0,21 0,53 40,8490  0,34 0,83

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,3000  0,00 0,00 36,3150  0,02 0,04
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес