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Нідерланди під тиском США та ЄС скасували план обмежень польотів в аеропорту Амстердама
12:55 15.11.2023 |
Зіткнувшись з тиском з боку США та Євросоюзу, уряд Нідерландів відмовився від плану обмежити максимальну кількість рейсів в амстердамському аеропорту Схіпгол наступного літа.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.
Це рішення є перемогою для авіаційної галузі, представники якої виступали проти обмеження, та поразкою для екологів й місцевих жителів, що живуть поблизу Схіпгола, які підтримували це обмеження.
У листі до законодавців міністр інфраструктури Марк Харберс заявив, що уряд продовжить реалізацію плану, прагнучи балансу між використанням аеропорту та довкіллям. Втім немає впевненості, що новий уряд Нідерландів матиме такі ж пріоритети після загальнонаціональних виборів 22 листопада.
План обмеження кількості рейсів у Схіпголі, одному з найбільш завантажених європейських хабів, на рівні близько 450 тисяч рейсів був зумовлений насамперед бажанням зменшити шумове забруднення. Його також підтримали захисники довкілля, оскільки це необхідно для зменшення викидів вуглекислого газу та азоту.
Уряд США 3 листопада пригрозив наслідками, якщо Нідерланди продовжать реалізацію плану, а Міністерство транспорту Сполучених Штатів назвало його нерозумним і заявило, що він порушує Угоду про повітряний транспорт між США і ЄС.
У листі Харберса до парламенту йдеться про те, що після зустрічі США та ЄС 13 листопада єврокомісар з питань транспорту Адіна Валеан надіслала уряду в Нідерландах листа, в якому висловила серйозне занепокоєння щодо того, чи було належним чином введене обмеження для авіакомпаній.
За словами Харберса, Нідерланди залишилися наодинці щодо політики обмежень. Він додав, що тепер Нідерланди чекатимуть на рішення Верховного суду та подальшу реакцію Єврокомісії.
Раніше повідомляли, що аеропорт Вільнюса на деякий час евакуював усіх пасажирів через анонімне повідомлення про нібито вибухівку.
Перед цим велика хвиля "мінувань" сталася в середині жовтня - сотні установ і компаній у Литві отримали повідомлення про нібито закладену вибухівку. Погрози надійшли російською мовою.
Від псевдомінувань протягом жовтня потерпала також Франція, за половину місяця лише аеропорти отримали понад сотню таких повідомлень.
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