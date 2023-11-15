У росії почали блокувати ввезені за паралельним імпортом іномарки

Власники ввезених до Росії за допомогою паралельного імпорту іномарок почали стикатися з блокуваннями транспортних засобів.

Про це повідомляють "Известия" із посиланням на джерела у великих дилерських центрах та станціях техобслуговування, передає The Moscow Times.

"Нові машини під час обслуговування в несертифікованих сервісах перетворюються на "цеглу" та стоять "мертвим колом" у гаражах. До нас звертаються такі постраждалі", - зазначив один із співрозмовників видання у дилерському центрі.

Проблема вже зачепила автівки марок BMW, Mercedes та Renault. Так, за словами джерела, при підключенні діагностичного обладнання до BMW X3 2023 року, яка офіційно не поставляється до Росії, на панелі приладів вмикаються усі значки разом - низький тиск у шинах, розряджений акумулятор тощо.

"Автомобіль довелося евакуювати до офіційного дилерського центру. Наше діагностичне обладнання показало, що машина заблокувалася, бо "подумала", що її викрали. Довелося "обнуляти" прошивку автомобіля та заново задавати всі параметри з "нуля" за допомогою альтернативного софту", - розповів співрозмовник. Він додав, що розблокувати авто вдалося лише тому, що його програмне забезпечення не встигли русифікувати та впровадити у нього сторонні прошивки.

Іноземні автоконцерни після виходу з Росії через війну в Україні та санкції почали відключати в країні обладнання для діагностики та перестали підтримувати програмне забезпечення. При цьому під час підключення діагностичного обладнання до автомобіля відбувається обмін кодами. Якщо інформація збігається, запускається аналіз машини, якщо ні - вона блокується.

Також власники багатьох іномарок втратили можливість зробити дублікат ключа та дізнатися історію техобслуговування. Ця проблема торкнулася як преміум-моделей Volkswagen, Mercedes-Benz та BMW, так і популярних машин середнього класу - Kia та Skoda.

Поки що проблема блокувань зачіпає в основному преміум-сегмент, оскільки за паралельним імпортом в основному ввозяться дорогі марки. У 2022 році іномарок преміальних брендів у росію було імпортовано близько 60 тис.