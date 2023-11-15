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"Недостатньо лише мати знання; їх треба вміти використовувати. Недостатньо лише хотіти; треба діяти"
Йоганн Вольфганг фон Гете
Данія може заблокувати більшу частину російських морських постачань нафти — FT
10:52 15.11.2023 |
Згідно з новими планами Європейського Союзу, Данії буде доручено інспектувати та блокувати танкери з російською нафтою, що пропливають через її води, у межах спроб Заходу запровадити обмеження цін на нафту, якого Кремль навчився уникати, повідомляє Financial Times з посиланням на джерела.
За словами трьох осіб, знайомих з переговорами в Брюсселі, Данія націлюватиметься на танкери, які проходять через Данські протоки без західного страхування, відповідно до законів, що дозволяють державам перевіряти судна, які можуть становити загрозу.
Зазначається, що така пропозиція з'явилася після того, як західні офіційні особи визнали, що минулого місяця сира російська нафта жодного разу не була продана нижче, ніж $60 за барель. Водночас доходи від нафти є важливою складовою військової машини російського диктатора Володимира Путіна.
FT повідомляє, що вся російська нафта, що транспортується через Балтійське море і становить приблизно 60% її загального морського експорту, перетинає данські протоки на шляху до міжнародних ринків.
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