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Кіпр обіцяє вжити заходів після викриття ролі його компаній у приховуванні росактивів
10:47 15.11.2023 |
Влада Кіпру пообіцяла посилити контроль над рухом капіталу через компанії в його юрисдикції після масштабного розслідування консорціуму журналістів про роль кіпрських компаній у приховуванні сотень мільйонів доларів активів, пов'язаних із підсанкційними особами з Росії.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian, який є одним зі співавторів розслідування.
Спільне розслідування Міжнародного консорціуму журналістських розслідувань, який об'єднує розслідувачів із різних країн світу, й німецької компанії Paper Trail Media, стосується Cyprus Confidential - сховища з 3,6 мільйона файлів від анонімного джерела про діяльність кіпрського підрозділу відомої консалтингової компанії PwC.
Із документів випливає, що PwC Cyprus використовувала непрозорі офшорні структури для переховування активів росіян, які потрапили під санкції Заходу та України, починаючи з 2014 року. У документах фігурують понад 60 найбагатших росіян і щонайменше 71 клієнт, який потрапив під санкції з лютого 2022 року.
Серед іншого, в розслідуванні йдеться про те, що PwC Cyprus із іншими консалтинговими фірмами допомогли одному з найвпливовіших олігархів Росії Алексєю Мордашову передати його частку в найбільшому європейському туроператорі Tui вартістю мільярд фунтів стерлінгів на пов'язану з ним особу в день, коли він потрапив під санкції ЄС.
Кіпрські компанії також допомогли здійснити офшорні платежі на десятки мільйонів євро російському олігарху Роману Абрамовичу, ймовірно, в порушення правил бухгалтерського обліку. Деякі з них пов'язані з періодом, коли Абрамович володів футбольним клубом "Челсі".
У відповідь на запит Міжнародного консорціуму журналістських розслідувань уряд Кіпру заявив, що отримує технічну підтримку від уряду Британії для створення підрозділу з відстеження виконання санкцій ЄС, який має запрацювати наступного року.
Крім того, до кінця листопада Кіпр планує представити звіт про те, як його влада розслідує фінансові злочини, пов'язані з ухилянням від західних санкцій.
Міністерство фінансів Кіпру окремо заявило, що розпочало кримінальне розслідування за фактом однієї з розкритих розслідувачами транзакцій - передання частки росолігарха Мордашову в туроператорі Tui. Представники Мордашова і PwC Cyprus заявили, що їм нічого не відомо про кримінальне розслідування.
Новий президент Кіпру Нікос Христодулідіс, який змінив Нікоса Анастасіадіса на посаді в лютому, майже одразу заговорив про необхідність боротьби з порушеннями санкцій, якщо Кіпр хоче зберегти довіру до себе як до бізнес-центру.
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