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Єврокомісія закликала Угорщину не купувати газ у «воєнного злочинця»" Путіна
09:52 15.11.2023 |
Європейська комісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон закликала Угорщину посилити зусилля, аби припинити закупівлі російських енергоносіїв й зменшити вразливість до впливу з боку Кремля.
Про це вона сказала в межах заходу Sustainability Future Week, організованого виданням Politico, повідомляє "Європейська правда".
Російський гігант "Газпром" минулого місяця оголосив, що збільшить поставки природного газу до Угорщини цієї зими після переговорів між угорським прем'єр-міністром Віктором Орбаном і президентом Росії Владіміром Путіним у Пекіні.
"Навіть Угорщина знає, що, продовжуючи цю діяльність, вони надають Росії право маніпулювати їхнім ринком. Я знаю одного політичного лідера в Європі, який потискає руку цьому воєнного злочинцю, і більш нікого", - сказала Сімсон.
Єврокомісарка вказала, що Євросоюз загалом різко зменшив залежність від російського газу, й навіть такі вразливі його члени, як Словаччина і Болгарія, планують поступово відмовитись від імпорту енергоносіїв з Росії до 2027 року.
Вона також висловила жаль, що Угорщина продовжує будівництво ядерного реактора "Пакш II", який залежить від підтримки та ядерного палива з Росії.
Відповідно до угоди, підписаної минулого року, Угорщина отримує 3,5 мільярда кубометрів газу на рік через Болгарію та Сербію та ще 1 мільярд кубометрів через трубопровід з Австрії. Угода з "Газпромом" розрахована на 15 років.
У вересні міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто визнав, що Будапешт продовжує й буде продовжувати співпрацю з Росією через залежність від російських енергетичних ресурсів.
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