У ЄС кажуть, що жінки досі заробляють на 13% менше за чоловіків

Жінки в Європейському Союзі продовжують заробляти менше, ніж чоловіки: середній розрив в оплаті праці в країнах-членах ЄС становить 13%.

Про це у вівторок із нагоди Дня рівної оплати праці, що відзначатиметься 15 листопада, оголосила Європейська комісія, пише "Європейська правда".

Як пояснили в Єврокомісії, в середньому на кожне євро, яке заробляє чоловік-громадянин ЄС, жінка отримує лише 0,87 євро.

"Прогрес у ліквідації ґендерного розриву в оплаті праці цього року зупинився і був повільним протягом багатьох років. Це нагадує нам, що гендерні стереотипи продовжують впливати на жінок і чоловіків у всіх сферах життя", - йдеться у спільній заяві віцепрезидентки Єврокомісії з питань цінностей Вери Юрової та єврокомісарки з питань рівності Хелени Даллі.

Право на рівну оплату праці жінок і чоловіків за однакову роботу є основоположним принципом ЄС із моменту підписання Римського договору в 1957 році, який заснував Європейське економічне співтовариство.

У червні 2023 року в ЄС набула чинності Директива про прозорість оплати праці, яка встановлює чіткі рамки для застосування концепції "рівноцінної праці" та критерії для її врегулювання.

Уперше зміни до механізму оплати праці для досягнення гендерної рівності Європейська комісія запропонувала ще у 2021 році напередодні Міжнародного жіночого дня.