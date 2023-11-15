Команда Трампа за допомогою штучного інтелекту Oracle «відбирає армію» лояльних чиновників для «безпрецедентної концентрації влади»

Союзники колишнього президента США Дональда Трампа за допомогою інструментів штучного інтелекту проводять попередню перевірку ідеології тисяч потенційних прихильників в рамках безпрецедентної операції з централізації та розширення його влади на всіх рівнях американського уряду в разі його перемоги у 2024 році, повідомили виданню Axios чиновники, які беруть участь у цьому процесі.

За їхніми словами, сотні людей витрачають десятки мільйонів доларів на створення попередньо перевіреної протрампівської «армії» чисельністю до 54 тисяч лояльних до Трампа людей на різних рівнях влади, щоб зняти обмеження, які стосувалися попередніх 46 президентів.

* Відбір готових до служби лоялістів вже розпочався, частково за допомогою штучного інтелекту від технологічного гіганта Oracle, з яким укладено контракт на реалізацію проєкту.

* Історії й профілі в соціальних мережах вже вивчаються.

Коли Трамп вступив на посаду у 2017 році, він включив багатьох традиційних республіканців до свого кабінету і на ключові посади. Ці чиновники часто обмежували його поведінку і владу. Цього разу він спробує обійти ці «пути».

Сам Трамп витрачає мало часу на розробку планів управління. Але поінформований про високо скоординовану кампанію, щоб бути готовим заповнити урядові кабінети лоялістами, готовими розширити традиційні кордони.

У разі перемоги Трампа тисячі його прихильників будуть готові обійняти посади в юридичній, судовій, оборонній, регуляторній та внутрішньополітичній сферах. Його найближче оточення планує звільнити всіх, хто вважається ворожим до жорстких, авторитарних планів, які він називає «Порядком денним 47».

Люди, які очолюють ці зусилля, не є фігурами на кшталт Руді Джуліані. Це досвідчені люди, багато з яких мають нетрадиційні й гнучкі погляди на президентську владу і традиційне верховенство права. Якими можуть бути наслідки злому системи важелів та противаг, яку зазвичай називають гарантією стабільності політичної системи США - боязно навіть передбачати.

Проте є й фактори, які не дають повністю зануритися в песимізм. Не може одна людина бути на чолі настільки продуманого плану, й одночасно настільки бездарно витрачати гроші, керуючи іншим проєктом - соцмережою Truth Social.

Соцмережа Дональда Трампа Truth Social оголосила про збитки - мінус $73 млн за 2 роки

Соцмережа Truth Social Дональда Трампа може бути його улюбленою «іграшкою», проте звітність показує, що з моменту запуску у 2022 році ця соціальна медіаплатформа принесла 3,7 мільйона доларів виторгу, зазнавши при цьому збитків у розмірі 73 мільйони доларів.

Це перший випадок, коли внутрішні фінансові дані компанії, яка належить Trump Media & Technology Group (TMTG), були оприлюднені публічно, передає Rolling Stone. Таке стало можливим завдяки злиттю TMTG та компанії Digital World Acquisition Corp. Саме після оприлюднення документів стало відомо, що у 2022 році Truth Social мала $1,4 млн чистого виторгу, але втратила $50 млн; за перші шість місяців цього року компанія заробила $2,3 млн, але втратила $23 млн.

Фінансова ситуація TMTG є такою, що «незалежна аудиторська фірма вказала, що фінансовий стан TMTG викликає значні сумніви щодо її здатності продовжувати свою діяльність». В документі також зазначено, що якщо TMTG не завершить злиття з DWAC, вона може бути змушена припинити свою діяльність.



