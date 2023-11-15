Фінансові новини
- |
- 15.11.23
- |
- 13:32
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
США виділили фінансову допомогу для розслідування воєнних злочинів Росії
09:16 15.11.2023 |
Сполучені Штати Америки нададуть 1 мільйон доларів Міжнародному центру з розслідування злочинів агресії проти України, який було створено в Гаазі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Державного департаменту США Метью Міллера.
"Оскільки Росія продовжує грубо порушувати міжнародне право, а війна диктатора Путіна з Україною продовжує призводити до надзвичайних страждань, Сполучені Штати, як і раніше, зосереджені на роботі з Україною та міжнародним співтовариством, щоб притягнути до відповідальності тих, хто несе відповідальність за міжнародні злочини, вчинені в Україні", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що в рамках непохитної прихильності територіальній цілісності та суверенітету України, а також сприянню всеосяжному правосуддю та притягненню до відповідальності за міжнародні злочини проти України та її народу, Державний департамент США надасть 1 мільйон доларів Міжнародному центру з розслідування злочинів агресії проти України, що був створений у Гаазі за підтримки Єврокомісії.
Для чого потрібен цей Центр
Цей Центр сприятиме розслідуванню агресивної війни Росії, надаючи Україні та країнам-партнерам форум для співпраці у створенні максимально переконливих доказів для майбутнього судового переслідування.
Прокурори з різних правових систем, включно з американською, вже працюють разом у Центрі, щоб зібрати і поділитися ключовими доказами, а також провести надійні та незалежні розслідування.
"Сполучені Штати пишаються тим, що підтримують Україну і наших міжнародних партнерів, підтверджуючи нашу прихильність дотриманню Статуту ООН і забезпеченню справедливості у зв'язку зі злочином агресії", - заявив Міллер.
Представник Держдепу закликав інші країни підтримати Центр і зробити свій внесок у міжнародні зусилля щодо забезпечення справедливості для України та відповідальності за агресивну війну Росії.
Воєнні злочини Росії
Під час повномасштабного вторгнення в Україну армія РФ регулярно здійснює воєнні злочини. Низка країн Заходу засуджували Кремль за це і пообіцяли покарати всіх причетних до скоєння злочинів.
Нещодавно слідча комісія Організації Об'єднаних Націй заявила, що знайшла додаткові докази російської військової агресії та воєнних злочинів в Україні, включаючи зґвалтування та депортацію дітей до РФ.
Також повідомлялось, що двоє російських військових минулого року катували жителів Миколаївської області. Українські правоохоронці оголосили їм про підозру.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Міноборони розпочало проєкт рекрутингу до ЗСУ
|Реалізація земельної реформи має відбуватися згідно з наміченим планом - Мінагрополітики
|Британія напередодні зими передала Україні новий пакет військової допомоги
|Німеччина до кінця року передасть Україні ще дві системи IRIS-T
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|У Вірменії пояснили неучасть у засіданнях ОДКБ, поки виходити звідти не планують
|ЗМІ: Франція видала ордер на арешт Башара Асада
|ЄС пропонує в рамках нових санкцій проти РФ заборонити експорт деяких верстатів - ЗМІ
|Нідерланди під тиском США та ЄС скасували план обмежень польотів в аеропорту Амстердама
|У росії почали блокувати ввезені за паралельним імпортом іномарки
|Корейська POSCO інвестуватиме в металургію та агропромисловість України
Бізнес
|Infiniti показав новий концепт Vision Qe
|Німеччина, Італія та Франція інвестуватимуть щорічно понад $350 млн в аерокосмічну компанію Arianespace
|У 2024 році SpaceX може заробити $15 млрд, а Starlink принесе більше грошей, ніж контрактні пуски ракет
|Гіперзвукова ракета HASTE запустить безпілотник DART AE, який зможе розвивати швидкість понад 8600 км/год
|Японія збирається виділити $12,6 мільярда на виробництво напівпровідників
|Страйк закінчився: голлівудські актори домовились зі студіями
|Baidu замовила чипи для штучного інтелекту у Huawei замість Nvidia