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АНАЛІТИКА

Китай скуповує у США обладнання для виробництва мікросхем, попри обмеження

 

Китайські компанії скуповують американське обладнання для виробництва чіпів, незважаючи на ряд обмежень, які наклали США стосовно експорту таких товарів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У річному звіті, опублікованому двопартійним комітетом Палати представників США щодо Китаю йдеться, що імпортери часто можуть придбати обладнання, якщо вони стверджують, що воно використовується на старій виробничій лінії, а з обмеженими можливостями для перевірок кінцевого використання важко перевірити, чи не використовується воно для створення більш досконалих чіпів.

Зазначається, що Сполученим Штатам вдалося закрити ключову лазівку у своїх зусиллях перекрити доступ Китаю до передових інструментів для виробництва чіпів, переконавши Японію та Нідерланди, які мають такі ж потужні галузі виробництва обладнання для виготовлення мікросхем, оголосити про власні обмеження на експорт технології.

Але Китай накопичував обладнання, скориставшись розривом між введенням обмежень на експорт, адже США оголосили про це у жовтні 2022 року, Японія та Нідерланди у липні та вересні 2023 року відповідно.

Згідно з документом, з січня по серпень 2023 року Китай імпортував з Нідерландів обладнання для виробництва напівпровідників на суму 3,2 млрд доларів, що на 96,1% більше, ніж за той самий період 2022 року. За перші вісім місяців 2023 року обсяг імпорту Китаєм напівпровідникового обладнання з усіх країн склав 13,8 млрд доларів.

Обмеження щодо торгілві з Китаєм

У США та країнах Євросоюзу стали все частіше звучати ініціативи щодо економічного тиску на Китай, серед яких запровадження певних торгових обмежень.

Bloomberg заявляв, що ЄС та США обговорюють можливість тісної співпраці щодо усунення ризиків, пов'язаних з інвестуванням у чутливі технології у таких країнах як Китай.

А Китай взявся контролювати експорт деяких металів, які широко використовуються в напівпровідникової промисловості для виробництва мікросхем.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США, Китай
 

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