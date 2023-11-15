Фінансові новини
- |
- 15.11.23
- |
- 13:31
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Вперше за шість років. Сі Цзіньпін прибув до США
08:55 15.11.2023 |
Лідер Китаю Сі Цзіньпін вперше за шість років прибув у США. Наразі він знаходиться в Сан-Франциско, де невдовзі зустрінеться з президентом США Джо Байденом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Сі спустився з літака Air China, де його вже чекали офіційні особи США, включаючи міністерку фінансів США Джанет Єллен і посла США в Китаї Ніколаса Бернса.
Зазначається, що в середу вранці Сі зустрінеться з Байденом, а потім відвідає щорічний саміт форуму Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС).
Зустріч стане першою особистою зустріччю між лідерами країн за рік, тому США планують її використати для пом'якшення відносин між ними.
Зустріч Байдена та Сі Цзіньпіна
За інформацією Reuters, на зустрічі лідери обговорюватимуть вторгнення РФ в Україну, зв'язки Північної Кореї з Росією, розвиток штучного інтелекту і не лише.
При цьому в Білому домі зазначали, що очікують від зустрічі конкретних результатів та сподіваються побачити прогрес у відновленні військових зв'язків з КНР.
А Байден заявив, що розраховує налагодити комунікацію з Китаєм за підсумками зустрічі з Сі.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Міноборони розпочало проєкт рекрутингу до ЗСУ
|Реалізація земельної реформи має відбуватися згідно з наміченим планом - Мінагрополітики
|Британія напередодні зими передала Україні новий пакет військової допомоги
|Німеччина до кінця року передасть Україні ще дві системи IRIS-T
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|У Вірменії пояснили неучасть у засіданнях ОДКБ, поки виходити звідти не планують
|ЗМІ: Франція видала ордер на арешт Башара Асада
|ЄС пропонує в рамках нових санкцій проти РФ заборонити експорт деяких верстатів - ЗМІ
|Нідерланди під тиском США та ЄС скасували план обмежень польотів в аеропорту Амстердама
|У росії почали блокувати ввезені за паралельним імпортом іномарки
|Корейська POSCO інвестуватиме в металургію та агропромисловість України
Бізнес
|Infiniti показав новий концепт Vision Qe
|Німеччина, Італія та Франція інвестуватимуть щорічно понад $350 млн в аерокосмічну компанію Arianespace
|У 2024 році SpaceX може заробити $15 млрд, а Starlink принесе більше грошей, ніж контрактні пуски ракет
|Гіперзвукова ракета HASTE запустить безпілотник DART AE, який зможе розвивати швидкість понад 8600 км/год
|Японія збирається виділити $12,6 мільярда на виробництво напівпровідників
|Страйк закінчився: голлівудські актори домовились зі студіями
|Baidu замовила чипи для штучного інтелекту у Huawei замість Nvidia